Владимир Путин упростил ответ военнослужащих на благодарность и поздравление Фото: julietty.livejournal.com Владимир Путин упростил ответ военнослужащих на благодарность и поздравление Фото: julietty.livejournal.com

УФА, 23 янв 2018. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

Владимир Путин подписал изменения в устав внутренней службы Вооруженных Сил. Теперь вместо «Служу Российской Федерации» (как было принято с 2008 года) военнослужащие в ответ на благодарность командира или поздравление должны говорить: «Служу России».

С 1924 года военнослужащие в аналогичных случаях ответствовали «Служу трудовому народу», с 1937 — «Служу Советскому Союзу», с 1994 — «Служу Отечеству», а в царской армии был принят ответ «Рад стараться», напоминает «Медуза».