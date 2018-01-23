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Владимир Путин упростил ответ военнослужащих на благодарность и поздравление

ОБЩЕСТВО

Владимир Путин упростил ответ военнослужащих на благодарность и поздравление Фото: julietty.livejournal.com

Владимир Путин упростил ответ военнослужащих на благодарность и поздравление Фото: julietty.livejournal.com

УФА, 23 янв 2018. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

Владимир Путин подписал изменения в устав внутренней службы Вооруженных Сил. Теперь вместо «Служу Российской Федерации» (как было принято с 2008 года) военнослужащие в ответ на благодарность командира или поздравление должны говорить: «Служу России».

С 1924 года военнослужащие в аналогичных случаях ответствовали «Служу трудовому народу», с 1937 — «Служу Советскому Союзу», с 1994 — «Служу Отечеству», а в царской армии был принят ответ «Рад стараться», напоминает «Медуза».

Теги: устав, военнослужащие, Владимир Путин
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