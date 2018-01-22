УФА, 22 янв 2018. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В республике стартует «Цифровая весна». Это совместный проект телерадиоканала «Россия 1 Башкортостан» и филиала Российской телерадиовещательной сети «РТПЦ Республики Башкортостан».

Телевикторина «Цифровая весна» стартует 23 января 2018 года. Для участия в ней радиослушателям, с 8 до 9 часов утра, необходимо настроить свой приемник на частоту 89,5 FM, слушать утреннюю интерактивную программу «Самовар» на «Радио России-Башкортостан» и отвечать на вопросы ведущих.

Каждый вторник Айгуль Кантюкова и Константин Бережной будут задавать вопросы на знание истории республиканской телеиндустрии с тремя вариантами ответов. Услышав вопрос, радиослушателям необходимо как можно быстрее позвонить и ответить по номеру телефона в студии: 8 (347) 272-85-47. Победитель получит приз — приставку для приема цифрового эфирного телевидения.

Имя победителя будет объявляться в тот же день — в 9 утра в прямом эфире программы «Хәйерле иртә, республика!» на телеканале «Россия 1 Башкортостан».

Времена меняются, на смену аналоговой картинке приходит бесплатное цифровое эфирное телевещание, которое доступно совершенно бесплатно. Теперь с приходом мультиплекса, региональные эфиры «Россия-1» и «Россия-24» можно смотреть в цифровом качестве в крупных городах, и в любой, даже самой удаленной точке нашей республики. А также в мультиплексе можно слушать наши радиостанции «Вести ФМ», «Маяк» и «Радио России-Башкортостан». Это грандиозный прорыв накануне 60 летнего юбилея телевидения в Башкортостане.