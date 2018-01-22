УФА, 22 янв 2018. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Сколько стоит обучение в зарубежных вузах и как получить грант на него — этой теме Ильсур Сулейманов, автор первого башкирского видеоблога посвятил свою новую запись. Она сделана 20 января в формате вопрос-ответ.

Ильсур Сулейманов ответил на вопросы, поступившие от пользователей. Попутно он знакомит своих подписчиков с достопримечательностями и особенностями Великобритании.

В октябре 2017 года живущий в Великобритании Ильсур Сулейманов открыл первый YouTube-канал в поддержку башкирского языка. На своем канале он рассказывает про обучение за рубежом, свой опыт поступления на MBA и PhD, участие в конференциях в Гарварде и MIT, гранты, визы и про наших соотечественников.