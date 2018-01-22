Противопожарная сигнализация спасла многодетную семью из Мелеузовского района Башкирии Фото: сайт 5050562.ru Противопожарная сигнализация спасла многодетную семью из Мелеузовского района Башкирии Фото: сайт 5050562.ru

УФА, 22 янв 2018. /ИА «Башинформ»/.

19 января при пожаре в частном доме в с. Романовка Мелеузовского района сработала противопожарная сигнализация. В результате превентивных мер была спасена многодетная семья с тремя детьми. Эта информация была озвучена сегодня на оперативном совещании в Правительстве Республики Башкортостан.

Председатель Госкомитета РБ по чрезвычайным ситуациям Фарит Гумеров выступил по вопросу «О развитии и повышении эффективности Башкирской территориальной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».

«В целях предупреждения гибели детей при пожарах в 2017 году установлено более 21 тысячи пожарных извещателей», – сообщил Фарит Гумеров.

Дальнейшее развитие в республике получило также функциональное звено по предупреждению и тушению пожаров. Республиканская группировка этого звена увеличена в 2017 году на 47 единиц. Проведена работа по обеспечению участия с 1 января 2018 года в тушении пожаров в 132 населенных пунктах дочернего предприятия «РН-Пожарная безопасность» нефтяной компании «Роснефть».

Прошедший год стал серьезным экзаменом для функционального звена по защите сельскохозяйственных животных в связи с заболеванием скота ящуром в Туймазинском и Буздякском районах. В целях повышения эффективности действий этого звена в 2017 году создан мобильный противоэпизоотический отряд ветеринарной службы республики, приобретены передвижная лаборатория, мобильный пост ветеринарного контроля и передвижной комплекс для термического уничтожения биоорганических отходов.

Информационные возможности некоторых функциональных звеньев стали в 2017 году общедоступными. К примеру, через геоинформационную систему «Паводок-2.0», созданную в рамках развития функционального звена «Мониторинг, лабораторный контроль и прогнозирование чрезвычайных ситуаций», жители республики смогли в онлайн-режиме наблюдать за изменением уровня воды в реках Белая и Уршак во время весеннего половодья.