Сожительство предлагают приравнять к браку Фото: zdorovie.com Сожительство предлагают приравнять к браку Фото: zdorovie.com

УФА, 23 янв 2018. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

Сенатор Антон Беляков внес на рассмотрение Госдумы закон о признании незарегистрированных отношений мужчины и женщины к официальному браку после двух лет совместного проживания — в случае рождения общего ребенка, либо после пяти лет. О новации пишут федеральные СМИ.

«Институт фактических брачных отношений» признан в Швеции, Нидерландах, Норвегии, Франции и Германии. Он защищает юридические права супругов. В случае принятия законопроекта в России всё имущество, нажитое парой в период сожительства, будет признаваться их совместной собственностью.

Подобный законопроект предлагался в Госдуму в 2015 году, но был отклонен. К новому проекту у экспертов также немало вопросов, так как он не проясняет такие моменты, как право на усыновление, алименты, либо случаи, если кто-то из пары всё еще не разведен с прежним супругом, и множество других аспектов.

Вместе с тем, с годами количество регистрируемых браков действительно уменьшается, и всё большее количество пар предпочитают «свободные браки».