Озвучены даты проведения Всероссийских проверочных работ Фото: ИА «Башинформ» Озвучены даты проведения Всероссийских проверочных работ Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 22 янв 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Рособрнадзор озвучил даты проведения Всероссийских проверочных работ (ВПР). Они будут проведены для учащихся 4 и 5 классов во всех школах, в 6 и 11 классах — по решению школ.

Первыми предстоит написать ВПР по шести учебным предметам выпускникам. В 11 классах ВПР проводятся по решению школы для учащихся, которые не выбрали данные предметы для сдачи в форме ЕГЭ. 20 марта для одиннадцатиклассников пройдет ВПР по иностранным языкам (английскому, немецкому и французскому), 21 марта — по истории, 3 апреля — по географии (ВПР по географии может проводиться как в 11, так и в 10 классах в зависимости от учебного плана школы), 5 апреля — по химии, 10 апреля — по физике, 12 апреля — по биологии.

ВПР для 4 классов откроет русский язык: первую часть работы учащиеся напишут 17 апреля, вторую — 19 апреля. ВПР по математике для них пройдет 24 апреля, по окружающему миру — 26 апреля.

Пятиклассникам 17 апреля предстоит написать ВПР по русскому языку, 19 апреля — по математике, 24 апреля — по истории, 26 апреля — по биологии.

Весной 2018 года ВПР в режиме апробации пройдут также для учащихся 6 классов. 18 апреля они напишут проверочную работу по математике, 20 апреля — по биологии, 25 апреля — по русскому языку, 27 апреля — по географии, 11 мая — по обществознанию, 15 мая — по истории, уточняется на сайте ведомства.

ВПР учащиеся пишут в своих школах. Рекомендуемое время их проведения — второй-третий урок в школьном расписании; продолжительность — от одного до двух уроков. Работы выполняются по заданиям, разработанным на федеральном уровне, и проверяются по единым критериям. Проверка работ участников ВПР осуществляется в день проведения работы коллегиально учителями школы. После проверки результаты вносятся школами в единую информационную систему, с данными которой могут работать эксперты.

Оценки за ВПР не влияют на получение аттестата и на перевод в следующий класс.

С образцами и описаниями ВПР для 11 классов можно ознакомиться на сайте ФИПИ, для остальных классов — на портале ВПР.