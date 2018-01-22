Избавиться от несанкционированных свалок в одном из сел Башкирии планируют с помощью видеонаблюдения Фото: Олег Яровиков Избавиться от несанкционированных свалок в одном из сел Башкирии планируют с помощью видеонаблюдения Фото: Олег Яровиков

УФА, 22 янв 2018. /ИА «Башинформ», Дарья Петрова/.

Заставить сельчан выкидывать мусор «куда надо» в одном из сельсоветов Башкирии планируют с помощью камер видеонаблюдения. Об этом на совещании в администрации Аургазинского района заявил глава Толбазинского сельсовета Айдар Нафиков.

«Пока о какой-то конкретике говорить рано, — рассказал чиновник агентству «Башинформ». — Несанкционированных свалок ТБО у нас в Толбазах нет, однако случается, что мусор выкидывают на пустырях на окраине села. Сейчас никого наказать мы не можем, никакой доказательной базы у нас нет. Было бы неплохо установить в таких местах камеры, чтобы выявлять нарушителей. Подобный опыт уже есть в других районах».

Сколько камер будет закуплено и когда они появятся, пока неизвестно.