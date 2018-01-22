В Уфе проходит Социальный форум «Будущее» Приволжского федерального округа Фото: Олег Яровиков





















В Уфе проходит Социальный форум «Будущее» Приволжского федерального округа Фото: Олег Яровиков

УФА, 22 янв 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Уфе проходит Социальный форум «Будущее» Приволжского федерального округа. Мероприятие проводится Союзом социальных педагогов и социальных работников во всех федеральных округах России с целью формирования образа будущего социальной отрасли страны.

На площадке Конгресс-холла собрались специалисты отрасли из Самарской, Оренбургской, Пензенской областей, республик Башкортостан, Татарстан, Удмуртия. Стержнем форума стала стратегическая сессия «Образ будущего социальной сферы России. Социальная поддержка и социальное обслуживание». На дискуссионных площадках представители общественности, профессионального сообщества, законодательной и исполнительной власти, бизнеса и некоммерческого сектора, получатели социальных услуг рассматривали темы, затрагивающие важные сферы жизни общества: борьбы с бедностью, соцпроекты на селе, цифровизация социальной сферы, право инвалидов на равные с другими гражданами возможности, трудоустройство молодежи, занятость, справедливая оплата труда.

На площадке «Равные права — равные возможности» образовалось более 20 норм будущего, отрейтинговались четыре нормы настоящего. «Во-первых, это отсутствие возможности трудоустроить желающих инвалидов всех категорий и отсутствие рабочих мест для них. Как норму будущего представители группы видят помимо квотирования рабочих мест поддержку предприятий, которые трудоустраивают не менее 50 процентов инвалидов, а также сопровождаемое трудоустройство и рабочие места для женщин, воспитывающих детей с тяжелой инвалидностью. Второй нормой выступила в настоящее время система соцобслуживания. Участники группы предлагают систему сопровождения как норму будущего, то есть сопровождение семьи после рождения ребенка с инвалидность, инклюзивное обучение при сопровождении, сопровождаемое трудоустройство, сопровождаемое проживание. Третья норма — брезгливое отношение и жалость к людям с инвалидностью, раздельные мероприятия как факт настоящего. Что предлагают участники группы? Изменение общественного мнения и сформированное толерантное отношение к инвалидам, организация инклюзивных мероприятий для людей с инвалидностью разных возрастов. Четвертая норма — отсутствие госсистемы межведомственного сопровождения с рождения ребёнка с инвалидностью до старости», — рассказала о предварительных итогах работы круглого стола замминистра труда, социальной защиты и демографии Пензенской области Елена Егорова.

«Процесс наработок для образа будущего социальной сферы еще продолжается. То, что мы услышали сегодня, показывает, что это вполне земные вещи. Предлагаются солидные наработки в плане имеющегося и в плане желаемого будущего. Возможно, некоторые достаточно креативные, но в то же время выполнимые. В дальнейшем достойные проекты со всех территориальных округов России ручейками объединятся в единую реку на итоговом форуме в Москве, где уже будут приниматься готовые решения. Сейчас можно с уверенностью сказать, что социальная сфера становится всё более и более значимой в развитии страны», — отметила министр семьи, труда и соцзащиты населения Башкортостана Ленара Иванова.

«Завтра мы увидим результаты, которые позволят жюри поддержать либо не поддержать те или иные проекты, — продолжил председатель социальной платформы партии «Единая Россия» Валерий Рязанский. В некоторых из них, возможно, будет пока много нереализуемых предложений, а некоторые мы принимаем на вооружение и будем реализовывать через соответствующие установки представителям партий, депутатам законодательных органов власти, и депутатам, работающим в муниципальных и федеральных органах власти. Будущее социальной сферы России будет таким, каким мы его спроектируем, об этом говорил и Владимир Путин. Цель одной из дискуссионных площадок, которую организует партия «Единая Россия», попробовать спроектировать социальную сферу той, какой ее видят сами работники соцсферы, те, кто ее описывает законодательно, кто осуществляет общественный контроль за этими процессами».

После Уфы аналогичные социальные форумы пройдут в Ростове-на-Дону (25-26 января), в Екатеринбурге (1-2 февраля), Пятигорске (5-6 февраля), Улан-Удэ (13-15 февраля), Владивостоке (21-22 февраля). Общероссийская сборка образа социального будущего России будет произведена на Всероссийском социальном форуме «Будущее», который состоится в Москве 1-2 марта 2018 года.