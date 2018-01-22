УФА, 22 янв 2018. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Распоряжением правительства Башкортостана заместителем министра лесного хозяйства республики назначен Венер Вахитов. Он будет курировать вопросы использования лесов, лесоустройства, воспроизводства лесов и земельных отношений. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

Венер Фанирович Вахитов родился 2 июля 1982 года в Ишимбае.

Окончил Башкирский государственный университет, специализация «юриспруденция», Башкирский государственный аграрный университет, специализация «лесное хозяйство».

С 2004 по 2007 годы — ведущий специалист юридического сектора Министерства образования Башкортостана.

С 2007 по сентябрь 2008 года — главный специалист-эксперт отдела информационно-аналитического, кадрового и юридического обеспечения Управления федеральной службы по надзору в сфере природопользования по РБ.

С сентября 2008 по январь 2018-го — начальник отдела правовой и кадровой работы Министерства лесного хозяйства Башкортостана.