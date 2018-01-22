УФА, 22 янв 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Уфимский научный центр РАН преобразован в Федеральный исследовательский центр. Он объединил 15 организаций ФАНО России, работающих в регионе. Объединение научного потенциала, инфраструктуры и интеллектуальных ресурсов организаций будет способствовать достижению прорывных результатов, пояснили в новом центре.

«Рассчитываю, что исследовательский центр федерального уровня, который мы создали в Уфе, будет интегрирован в большую науку и в то же время будет способствовать развитию социально-экономического и научно-образовательного потенциалов региона», — отметил руководитель ФАНО России Михаил Котюков.

Работа УФИЦ РАН будет направлена на проведение фундаментальных и прикладных исследований, включая разработку критических технологий, в интересах науки, комплексного развития производительных и социально-экономических сил Российской Федерации и Республики Башкортостан, направленных на обеспечение безопасности жизнедеятельности государства и человека.

Накопленный опыт и знания позволят УФИЦ РАН выступить в качестве научно-инновационного ядра Башкирской технологической инициативы, стать ключевым научным центром, обеспечивающим выполнение фундаментальных, прикладных исследований и экспериментальных разработок в интересах крупных предприятий химической, газо-нефтехимической, машиностроительной отраслей.

Институты УФИЦ РАН ведут исследования по 47 научным направлениям в соответствии с Программой фундаментальных научных исследований государственных академий наук на 2013-2020 годы. В рамках государственного задания ежегодно успешно разрабатывается около 450 научно-исследовательских тем. Важнейшим аспектом реализации Программы развития УФИЦ РАН является подготовка молодых специалистов с использованием современной научной приборной базы и научно-технологической инфраструктуры институтов Центра. Реализация Программы несет важнейшую социальную функцию. Ее успешное выполнение, с учетом общих усилий институтов УНЦ РАН, станет существенным вкладом в повышение интеллектуального уровня и статуса региона, как одного из ведущих в России научных центров мирового уровня.

УФИЦ РАН объединил на базе Уфимского научного центра 15 организаций ФАНО России: Институт математики с вычислительным центром УНЦ РАН, Институт механики им. Р.Р. Мавлютова УНЦ РАН, Институт физики молекул и кристаллов УНЦ РАН, Институт нефтехимии и катализа РАН, Уфимский институт химии РАН, Институт геологии УНЦ РАН, Институт биохимии и генетики УНЦ РАН, Уфимский институт биологии РАН, Ботанический сад-институт УНЦ РАН, Институт социально-экономических исследований УНЦ РАН, Институт этнологических исследований им. Р.Г. Кузеева УНЦ РАН, Институт истории, языка и литературы УНЦ РАН, Башкирский научно-исследовательский институт сельского хозяйства, Поликлинику УНЦ РАН.