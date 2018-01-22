Диспансеризация 2018 в Башкирии: без общих анализов и УЗИ - разъяснения регионального Минздрава Фото: ИА «Башинформ» Диспансеризация 2018 в Башкирии: без общих анализов и УЗИ - разъяснения регионального Минздрава Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 22 янв 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В 2018 году из первичного этапа диспансеризации исключены клинический и биохимический анализ крови, анализ мочи, а также ультразвуковое исследование органов брюшной полости, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения РБ. Это связано с тем, что задача диспансеризации — выявление хронических неинфекционных заболеваний, к которым относятся болезни системы кровообращения, заболевания органов дыхания, сахарный диабет и злокачественные новообразования. Поэтому обычные анализы, которые не играют роли в выявлении таких заболеваний, были исключены из первого этапа.

В ведомстве пояснили, какие обследования проходит человек на первом этапе. В первую очередь у него выявляют возможные хронические заболевания и их факторы риска: проводится опрос и анкетирование пациента с целью выявления вредных привычек и факторов риска (курение, употребление алкоголя, прием психотропных и наркотических веществ, оценка характера питания, физическая нагрузка). Кроме того, осуществляются: антропометрия (измерение роста, веса, окружности талии и определение ИМТ — индекса массы тела), измерение артериального давления; экспресс-метод определения уровня общего холестерина и глюкозы в крови; измерение внутриглазного давления (после 60 лет); электрокардиография (мужчинам 36 лет и старше, женщинам в 45 лет и старше); цитологическое исследование мазка с шейки матки (для женщин от 30 до 60 лет); флюорография; маммография (для женщин от 39 до 48 лет — 1 раз в 3 года, для женщин от 50 до 69 лет — 1 раз в 2 года); исследование кала на скрытую кровь иммунохимическим методом (1 раз в 2 года от 49 до 72 лет); определение простато-специфического антигена в крови мужчин в 45 лет и в 51 год.

Второй этап диспансеризации проводится для уточнения состояния здоровья человека с помощью дополнительных методов обследования. Он может включать в себя консультации узких специалистов: осмотр врачом-неврологом при подозрении на перенесенное острое нарушение мозгового кровообращения (75 лет и старше); дуплексное сканирование брахицефальных артерий (для мужчин в возрасте от 45 -72 лет и старше и женщин в возрасте старше 54-72 лет при наличии комбинации трех факторов риска развития,75-90 лет (при подозрении на ранее перенесенное перенесенное острое нарушение мозгового кровообращения); осмотр врачом-урологом при повышенном уровне крови на ПСА в (45 лет и в 51 год); осмотр врачом-колопроктологом при положительном анализе кала на скрытую кровь с направлением на дальнейшее обследование — ректороманоскопию, фиброколоноскопию; спирометрия при подозрении на заболевания дыхательной системы; осмотр врачом-акушером-гинекологом при изменении мазка шейки матки или маммографии; осмотр врачом-оториноларингологом (75 лет и старше); осмотр врачом-офтальмологом (60 лет и старше).

Второй этап завершается осмотром врача-терапевта. При необходимости человек направляется на дальнейшее обследование.

Контингент граждан, которые подлежат диспансеризации, не изменился — это взрослые люди, как работающие, так и нет. Периодичность в основном осталась та же самая — три года, но некоторые обследования должны проводиться теперь раз в два года. Это маммография для женщин в возрасте от 50 до 69 лет и исследование кала на скрытую кровь иммунохимическим методом для мужчин и женщин от 49 лет до 72 лет.