В Уфе установят 50 новых дорожных знаков Фото: ИА «Башинформ» В Уфе установят 50 новых дорожных знаков Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 22 янв 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

На проспекте Салавата Юлаева в сторону улицы Заки Валиди, со стороны Демы — перед подъемом на путепровод в сторону Уфы и перед Бельским мостом на улице Бакалинской при въезде установят 50 новых дорожных знаков. Это связано с ограничением движения большегрузов по Бельскому мосту.

Как сообщало агентство «Башинформ», грузовой транспорт имеет право проезжать по мосту через реку Белую с 22 до 6 часов утра, чтобы не создавать заторы и аварийные ситуации на шестиполосном движении.

По данным ГИБДД столицы Башкирии, там же будет организовано дежурство дорожной патрульной службы.

Из-за аварийного состояния движение по арочному мосту через реку сейчас закрыто.