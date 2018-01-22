В Башкирии порывом ветра сорвало кровлю жилого дома Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РБ



В Башкирии порывом ветра сорвало кровлю жилого дома Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РБ

УФА, 22 янв 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В деревне Гавриловка Фёдоровского района Башкортостана днем 22 января из-за сильного порыва ветра была повреждена кровля одноэтажного кирпичного жилого дома. По информации пресс-службы регионального МЧС, к месту ЧП оперативно прибыли группа ФГКУ «11 отряд ФПС по Республике Башкортостан» и представители администрации района.

«Сотрудники пожарно-спасательной службы установили, что произошел срыв кровли в одноэтажном доме на двух хозяев площадью 140 кв. метров. В доме проживают пять человек, в том числе один ребенок. В результате происшествия погибших и пострадавших нет. Система жизнеобеспечения не нарушена. Жители дома от эвакуации отказались», — прокомментировали в ведомстве.

Силами местного муниципалитета принимаются меры к устранению последствий срыва кровли.

Как сообщало агентство «Башинформ», 22 и 23 января по республике ожидается сильный ветер с порывами до 20 м/с.