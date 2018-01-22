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«НЕмолочные реки»: Молодой ученый из Башкирии рассказал зрителям федерального канала, что они пьют вместо молока

ОБЩЕСТВО

«НЕмолочные реки»: Молодой ученый из Башкирии рассказал зрителям федерального канала, что они пьют вместо молока Фото: из личного архива Николая Патрушева

«НЕмолочные реки»: Молодой ученый из Башкирии рассказал зрителям федерального канала, что они пьют вместо молока Фото: из личного архива Николая Патрушева

УФА, 22 янв 2018. /ИА «Башинформ», Дарья Петрова/.

В пятницу, 19 января, на канале «Культура» стартовало научно-популярное шоу «Научный стендап», созданное совместно с РОСНАНО и Science Slam Russia. В течение нескольких недель молодые ученые со всей России будут рассказывать зрителям о своих разработках. У каждого из них есть только шесть минут, чтобы «зажечь» слушателя.

В съемках первого выпуска принял участие химик из Уфы Николай Патрушев. Напомним, аспирант БашГУ изобрел мобильный анализатор качества молока Scanomilk и работает над ним совместно с Ильдаром Адзитаровым и Ксенией Патрушевой. Проект поддержан программой СТАРТ-1 Фонда содействия инновациям и грантом Фонда «Духовное наследие» имени С.Ф. Жилкина.

«Принцип работы анализатора основан на том, что разные вещества поглощают свет определенных цветов с разной степенью интенсивности: например, жиры — красный, а белки — зеленый. Проще говоря, мы помещаем в чашку молоко, включаем светодиод и по диаметру цветного пятна определяем содержание в молоке тех или иных веществ», — рассказывает Николай Патрушев.

Разработка очень актуальна: доля некачественного молока на российских прилавках высока. При этом существующие анализаторы применять в быту практически невозможно: их стоимость стартует от 30 тысяч рублей, а из-за габаритов использовать их можно только в лабораторных условиях. Сейчас Scanomilk представляет собой небольшое устройство размером с граненый стакан, в перспективе ученые-изобретатели планируют уменьшить размеры и синхронизировать прибор со смартфонами.

По словам Николая, несмотря на то, что съемки проходили без дублей, никакого волнения он не испытывал. Подобные слэмы и научно-популярные шоу для ученого из Башкирии не в новинку.

«Мне интересно участвовать в подобных проектах: с одной стороны, мы делаем полезный прибор, с другой — я могу рассказать людям, что заниматься наукой — само по себе не сложно, — говорит Николай Патрушев. — К сожалению, часто студенты и аспиранты не «проживают» научную проблему, которой занимаются, а работают над тем, что дает им научный руководитель. Поэтому статьи пишутся ради статей, а сама наука оказывается очень далекой от жизни. Я считаю, что это неправильно».

Авторы проекта «Научный стендап» запланировали шесть выпусков. Победителя первого сезона выберет жюри: доктор биологических наук Константин Северинов, доктор психологических наук Мария Фаликман, кардиолог и участник международных научных стендапов Йоханнес фон Борстель, заместитель директора ГМИИ им. А.С. Пушкина по IT Владимир Определенов, председатель правления ОАО «Роснано» Анатолий Чубайс.

Теги: наука, телевидение
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