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22 января Понедельник

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В Башкирии прогнозируются усиление ветра и ухудшение видимости из-за метели

ОБЩЕСТВО

В Башкирии прогнозируются усиление ветра и ухудшение видимости из-за метели Фото: автор

В Башкирии прогнозируются усиление ветра и ухудшение видимости из-за метели Фото: автор

УФА, 22 янв 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Главное Управление МЧС России по Башкортостану информирует, что 23 января по республике ожидается ветер восточный, юго-восточный 9-14 м/с. Порывы могут достигать 15-20 м/с. На автодорогах прогнозируется ухудшение видимости в снеге, метели до 500-1000 метров. Температура воздуха ночью составит -10,-15 градусов, днем -7,-12, по востоку республики ночью -20,-25, при прояснениях до -30, днем -16,-21. Информация предоставлена республиканским Управлением по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«При порывах ветра следует прежде всего проверить состояние электросетей и оборудования, отопительных печей в жилых домах. Обеспечить исправность внутреннего и наружного противопожарного водоснабжения, телефонной связи, подготовить противопожарный инвентарь. Смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередачи и подходить к оборвавшимся проводам», — объяснили спасатели.

Также в МЧС Башкирии посоветовали убрать вещи с балконов и подоконников, плотно закрыть окна и двери, не находиться рядом с окнами. Водителям и пешеходам также стоит быть внимательными: возрастает вероятность аварий.

При получении предупреждения о сильной метели следует плотно закрыть окна и двери. Убрать с балконов и подоконников вещи, которые могут быть захвачены воздушным потоком. Если сильный порывистый ветер застал пешехода на улице, нужно постараться укрыться в ближайшем здании, держаться в стороне от линий электропередач, деревьев, легких построек и слабо укрепленных конструкций, а также не оставлять вблизи них автомобили.

«Если вы увидели оборванные провода, сообщите администрации населенного пункта о месте обрыва. На случай отключения электроэнергии в доме используйте в качестве источника света электрические фонари, будьте максимально осторожными в обращении с открытым огнем. Не разрешайте выходить на улицу детям без сопровождения взрослых. Пожилым и больным людям рекомендуется воздержаться от прогулок в одиночку», — рекомендовали в ведомстве.

При чрезвычайных ситуациях, обрывах линий электропередачи, возникновении перебоев спасатели просят звонить по телефонам: с городского — 01, с мобильного — 101.

Теги: МЧС, предупреждение
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