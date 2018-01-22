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22 января Понедельник

Уфа   °

В Башкирии на час планируют сократить еще один рабочий день

ОБЩЕСТВО

В Башкирии на час планируют сократить еще один рабочий день Фото: Depositphotos.com

В Башкирии на час планируют сократить еще один рабочий день Фото: Depositphotos.com

УФА, 22 янв 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

Еще один рабочий день в Башкирии могут сократить на час. Об этом сообщает ГТРК «Башкортостан» со ссылкой на министра семьи, труда и социальной защиты населения республики Ленару Иванову. По словам руководителя ведомства, пока договоренности с работодателями нет, однако есть предложение о сокращении рабочего дня 15 мая, когда весь мир отмечает День семьи.

«Акция, приуроченная к Международному дню семей, даже получила пока рабочее название «Идите домой и любите свою семью…». Ленара Иванова пояснила, что — это перевод цитаты Матери Терезы. Предполагается, что сокращение на один час рабочего времени произойдет по инициативе организаций», — говорится в сообщении телеканала.

2018 год в Башкирии глава региона Рустэм Хамитов объявил «Годом семьи».

Теги: День семьи, сокращенный рабочий день
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