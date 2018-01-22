Вместе и в горе, и в радости: почти 2,5 тысячи пар из Башкирии отпраздновали юбилеи супружеской жизни Фото: Госкомюстиции РБ Вместе и в горе, и в радости: почти 2,5 тысячи пар из Башкирии отпраздновали юбилеи супружеской жизни Фото: Госкомюстиции РБ

УФА, 22 янв 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В прошлом году в Башкортостане 2 483 пары отпраздновали юбилеи супружеской жизни. По данным регионального Госкомитета по делам юстиции, 1775 пар встретили золотую свадьбу, 699 пар прожили в браке 60 лет (бриллиантовая свадьба). Девять супружеских пар отметили ни много ни мало свой 70-летний юбилей (благодатная свадьба).

С началом нового года в органах ЗАГС продолжается череда чествований семейных пар, которые прожили в браке от 50 до 75 лет.

Так, для супругов Хисматуллиных из Гафурийского района 2018 год — Год семьи — начался с памятной даты. Прошло 70 лет со дня регистрации их брака. Талгат Абдуллович — бывший инженер-механик, в этом году ему исполнится 90 лет. Райхана Бахтияровна работала на стекольном заводе, ей 88 лет. Вместе они воспитали пятерых детей, радуются 10 внукам и 12 правнукам.

Юбилярам традиционно вручают памятный подарок и поздравительный адрес от имени Главы республики.