Госавтоинспекция назвала районы и города Башкирии, где отмечается рост числа погибших в ДТП Фото: автор Госавтоинспекция назвала районы и города Башкирии, где отмечается рост числа погибших в ДТП Фото: автор

УФА, 22 янв 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Снижение смертности от ДТП — главная задача, которая стоит перед Госавтоинспекцией Башкортостана. Число погибших в результате аварий является основным критерием оценки деятельности ГИБДД. В 2017 году ведомством была выполнена задача по достижению показателя Федеральной целевой программы по безопасности дорожного движения по снижению числа погибших в результате ДТП. По сравнению с 2012 годом число погибших в авариях сократилось на 27% — это 195 спасенных жизней, сообщает пресс-служба ГИБДД.

«Но в ряде районах и городах республики отмечаются тенденции роста погибших в автомобильных авариях: Дёмский район Уфы (+400%), Орджоникидзевский район (+133%), Кумертау (+250%), Бижбулякский (+150%), Бирский (+140%), Чишминский (+114%), Абзелиловский (+87,5%), Аургазинский (+83,3%), Салаватский (+83,3%), Белебеевский (+66,7%), Белорецкий (+34,8%), Стерлитамак (+40%), — привели данные статистики в ведомстве. — Также в семи районах и городах обострилась ситуация на федеральных автомобильных дорогах — в Белорецком, Дюртюлинском, Буздякском, Илишевском, Кармаскалинском, Уфимском, Чишминском районах и Кумертау».

По итогам 2017 года было достигнуто снижение количества ДТП на 3,9% (всего 4 371), числа погибших — на 0,8% (512) и раненых — на 5% (5 565).

В 2018 году региональная Госавтоинспекция примет ряд мер, направленных на развитие комплексных подходов к обеспечению безопасности дорожного движения. Продолжится работа по укреплению взаимодействия с органами исполнительной власти различного уровня, направленная на предупреждение ДТП, повышение эффективности реализации надзорных полномочий, повышение качества и доступности госуслуг, предоставляемых органами внутренних дел и развитие сотрудничества территориальных органов МВД России с МФЦ с учетом их новых полномочий.