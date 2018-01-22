УФА, 22 янв 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В Башкортостане завершился прием заявок на участие в проекте «Молодежные праймериз». В оргкомитет поступило около 200 заявок. Следующим этапом отбора для молодых лидеров республики будут дебаты, площадками проведения которых станут Уфа, Нефтекамск, Бирск, Октябрьский, Сибай и Стерлитамак, сообщает пресс-служба регионального парламента.

Для большинства участников праймериз станут отправной точкой дальнейшего развития в сфере общественной и политической деятельности. Лучшие кандидатуры могут стать помощниками депутатов Госсобрания республики, быть зачисленными в кадровый резерв партии «Единая Россия» или получить возможность пройти бесплатное обучение в «Гражданском университете».

«Количество полученных заявок наглядно продемонстрировало правильность выбранной формы работы. Для молодежи республики это реальная возможность проявить себя и получить практический опыт, примерив роль кандидата в депутаты. На данный момент ведется активная подготовка к следующему этапу отбора, который скоро откроет новые лица молодежной политической арены республики», — отметил член Молодежной общественной палаты при Госсобрании РБ, руководитель Лиги молодежной политики, куратор проекта «Молодежные праймериз» Вито Сабиров.