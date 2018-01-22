МЧС Башкирии предупреждает о неблагоприятных погодных условиях
МЧС Башкирии предупреждает о неблагоприятных погодных условиях Фото: автор
МЧС Башкирии предупреждает о неблагоприятных погодных условиях Фото: автор
УФА, 22 янв 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.
Главное управление МЧС России по Башкортостану предупреждает о неблагоприятных погодных условиях. Со ссылкой на данные регионального Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды ведомство сообщает, что 22 января в отдельных районах республики ожидается метель. Ветер восточный, юго-восточный 7-12 м/с. Порывы могут доходить до 15-20 м/с. Днем на отдельных участках автодорог прогнозируется ухудшение видимости до 500-1000 м, снежные заносы.