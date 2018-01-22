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22 января Понедельник

Уфа   °

Где в Уфе расчистят дворы 23 января: коммунальщики представили график

ОБЩЕСТВО

Где в Уфе расчистят дворы 23 января: коммунальщики представили график Фото: Олег Яровиков

Где в Уфе расчистят дворы 23 января: коммунальщики представили график Фото: Олег Яровиков

УФА, 22 янв 2018. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Коммунальные службы столицы Башкирии представили график комплексной уборки дворов на 23 января. В отличие от ежедневной уборки, комплексная предполагает чистку кровли и козырьков над подъездами и балконами, пешеходных дорожек, проездов и парковочных карманов. Все работы проводятся в течение рабочего дня — с 9 до 17 часов.

Завтра комплексная уборка дворов пройдет по следующим адресам:

Октябрьский район:

пр. Октября, 63/5, 65/5, 63/4, 65/1, 65/2, 65/3, 65/4, 82/3, 86/2, 86/3, 134, 134/1, 134/2; ул. Российская, 82, 82/1, 84, 84/1, 86, 86/1, 82/2; ул. Р. Зорге, 31, 45/5; ул. Менделеева, 207, 207/1; ул. Комсомольская, 135, 138, 141, 141/1, 143/1, 145, 147, 149/1, 167, 165, 163, 163/1, 163/2; ул. 50 лет СССР, 47, 48; ул. Шафиева, 24/1, 28; ул. Парковая, 14/1, 14/2, 18/1, 18/2; бульвар Давлеткильдеева, 3/1, 3/2Б, 5/1, 8; ул. Лесотехникума, 98, 100; ул. Маршала Жукова, 2, 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5; ул. Ю. Гагарина, 13/3, 17, 19, 33, 36, 36/1, 40, 50/1, 50/2, 52, 52/1, 54, 54/1, 54/2, 56, 60, 66/2, 68, 72; ул. Сипайловская, 12/1, 12/2.

Кировский район:

ул. Бехтерева, 8; ул. Рабкоров, 1; ул. Мубарякова, 10; ул. Генерала Горбатова, 7/5; ул. Свердлова, 56; ул. Сочинская, 10/1; ул. Худайбердина, 22; ул. С. Перовской, 15/1.

Калининский район:

ул. Интернациональная, 185, 185/1; ул. Первомайская, 63, 65, 95, 96; ул. Т. Янаби, 59, 65/1; ул. Высоковольтная, 20; ул. Транспортная, 38, 38/1, 40; ул. Орджоникидзе, 5, 7; ул. Мелеузовская, 5; ул. Ульяновых, 26; ул. Шумавцова, 11.

Ленинский район:

ул. М. Карима, 45; Запорожский переулок, 30, 32; ул. Аксакова, 58; ул. Достоевского, 60; ул. Султанова, 2.

Орджоникидзевский район:

ул. Кольцевая, 27, 82, 82а, 84, 157, 159; ул. Ш. Руставели, 37, 76; ул. Вологодская, 54/1; пр. Октября, 107/1; ул. Первомайская, 16, 21; ул. Свободы, 27, 27/1; ул. Блюхера, 29.

Демский район:

ул. Левитана, 7а, 9а, 36; ул. Таллинская, 2/1, 4; ул. Дагестанская, 15, 17, 19; ул. Островского, 16/1.

Советский район:

пр.Октября, 12, 82; ул. Айская, 69, 91; ул. Цюрупы, 102; ул. Революционная, 52; ул. Левченко, 2, 4; ул. Баргузинская, 6; ул. 50 лет СССР, 2; ул. Х. Давлетшиной, 21; ул. Н. Дмитриева, 5; ул. Менделеева, 195/2.

Теги: уборка снега
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