Башкирия в федеральных СМИ: экс-менеджеры пожаловались Путину, появятся особые врачи, как «Салават» заставил ошибаться Фото: m.proved-partner.ru Башкирия в федеральных СМИ: экс-менеджеры пожаловались Путину, появятся особые врачи, как «Салават» заставил ошибаться Фото: m.proved-partner.ru

УФА, 22 янв 2018. /ИА «Башинформ»/.

Экс-менеджеры «Башнефти» пожаловались Путину на невыплату 2,7 млрд рублей бонусов, об этом сообщает портал «Реальное время».

Бывшие менеджеры «Башнефти» написали письмо президенту РФ Владимиру Путину, в котором попросили помочь получить причитающиеся им бонусы на 2,7 млрд рублей. Как сказано в письме, в 2016 году 318 менеджеров «Башнефти» стали участниками программы долгосрочной мотивации. Программа предполагала выплату премий по достижении определенных показателей эффективности. А в случае смены собственника в 30 дней менеджеры должны получить положенные премии пропорционально отработанному времени. Однако после перехода «Башнефти» к «Роснефти» последняя выплачивать бонусы не стала, а отправила положение о программе на аудит и правовой анализ, поясняет издание.

«За две недели до окончания правового анализа, 14 июня, Ленинский суд Башкирии признал незаконными положения об LTI, запретив компании выплачивать премии», — пишет «Реальное время» со ссылкой на РБК.

О просящих премии экс-менеджерах сообщили также «Ведомости».

«Российская газета» узнала, что в крупных поликлиниках страны появятся особые врачи. Речь идет об эксперименте по прикреплению пациентов «от 70 и старше» к определенному врачу со спецподготовкой. «Федеральный "пилотный" проект по формированию системы гериатрической помощи пациентам пожилого и старческого возраста проходит с прошлого года еще в шести регионах — Волгоградской, Самарской, Калужской, Белгородской, Воронежской областях и Башкортостане», — информировала газета.

С 1 января этого года гериатрическая помощь включена в программу ОМС. Согласно разработанной концепции развития гериатрической помощи она будет трехуровневой. Первый — амбулаторная помощь. В поликлиниках появятся гериатрические кабинеты или отделения. Второй уровень — лечение в дневных и обычных стационарах. Третий уровень — крупные федеральные гериатрические центры, в которых помощь пожилым будет оказываться параллельно с научными изысканиями по борьбе со старением, отмечает издание.

Помощь получат не только пожилые, но и семьи с детьми. В частности, хотят расширить финансовую поддержку семей, об этом пишет «Парламентская газета».

С начала 2018 года выплачивают пособия на появившегося в семье первенца, если средний доход на каждого члена семьи не больше, чем полуторный размер прожиточного минимума. Такие же правила действуют и для выплат на второго ребенка из средств маткапитала. Соответствующие оправки в закон были приняты по поручению Владимира Путина, которые он дал в ноябре 2017 года, напомнили в газете. Из его «демографического пакета» ещё осталось реализовать льготную ипотеку. Для семей, в которых родится второй или третий ребенок, ипотечная ставка составит 6%, остальное компенсирует государство.

Выплаты на первого ребенка повлияют в первую очередь на «отложенное родительство», уверена зампредседателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, представитель Башкирии Лилия Гумерова. По её мнению, «молодые родители будут легче решаться на такой хороший шаг», если у них будет подспорье.

«Пособия простимулируют студенческие семьи, молодые семьи, особенно в сельской местности с достаточно скромным доходом на рождение первых детей», — сказала она в «Парламентской газете». К 2032 году количество женщин фертильного возраста от 21 до 39 лет уменьшится на 28 процентов, поэтому важно, чтобы родители сегодня не откладывали рождение первого ребёнка, добавила сенатор.

Хоккеисты уфимского «Салавата Юлаева» в матче КХЛ заставили «Слован» ошибаться, заявил РИА Новости главный тренер братиславской команды.

«Был хороший матч. Соперник нас наказал за ошибки. Обе команды старались, наши ребята приложили все усилия, чтобы сыграть хороший матч, — сказал изданию главный тренер братиславской команды Эдуард Занковец. — Может быть, не хватило концентрации. Пока мне сложно сказать, это надо проанализировать. Соперник заставлял нас ошибаться».

21 января в Уфе «Слован» проиграл «Салавату» со счетом 3:5. При этом главный тренер «Салавата Юлаева» Эркка Вестерлунд назвал этот матч непростым, особенно «после прошлой эмоциональной игры», когда уфимцы на своем льду обыграли со счетом 2:1 московский ЦСКА.

«Патриоты Башкирии объявили о поддержке Путина». Об этом сообщает Федеральное агентство новостей. «Участники патриотического общественного собрания Башкирии заявили о поддержке на предстоящих в 2018 году президентских выборах действующего президента России Владимира Путина. Пункт о поддержке российского лидера был включен в итоговую резолюцию общественного форума. Активистам местных отделений «Коалиции патриотов Башкирии» на патриотическом форуме была поставлена задача «проводить мобилизацию избирателей в поддержку кандидатуры Владимира Путина», — отмечает издание со ссылкой на «Ньюинформ». Кроме того, башкирских патриотов призвали участвовать в контроле за ходом голосования и подсчетом собранных голосов.

«Представители патриотических сил региона убеждены, что «продолжение работы Владимира Путина на высшем государственном посту позволит России закрепить лидерские позиции на международной арене, обеспечить суверенитет страны, укрепить ее обороноспособность и перевооружить армию, осуществлять поступательное экономическое развитие», — продолжает тему новостной портал «Реальное время».

«Пятый канал» узнал жуткую новость. В башкирском Стерлитамаке подвыпившая пенсионерка заживо сожгла соседку. Как выяснилось, несчастная отказалась выпить со знакомой, за что поплатилась собственной жизнью.

67-летняя жительница Башкортостана оказалась на скамье подсудимых из-за событий 27 июня 2016 года. Она купила бутылку горячительного и пригласила соседку разделить с ней вечер. Женщина от предложения отказалась, и обвиняемая страшно оскорбилась. Вернувшись домой, она выпила, вспомнила все обиды, налила спирт в ковш и снова заявилась к соседке. Когда та открыла дверь, пенсионерка плеснула в нее жидкость и подожгла женщину. Несчастная позже скончалась в больнице от ожогов, передает телеканал. Суд признал пенсионерку виновной и назначил наказание сроком на пять лет.

А тем временем прокуратура решила национализировать имущество борца с коррупцией в Башкирии, об этом пишет «Коммерсантъ» в статье «Офицер пренебрег присягой на бедность Родине».

«Прокуратура Башкирии решила обратить в доход государства оцениваемое в 40 млн руб. имущество экс-начальника одного из отделов управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Башкирии Игоря Воробьева. Надзорное ведомство считает, что имеющиеся в распоряжении полицейского двухэтажный коттедж, два нежилых помещения и три иномарки не соответствуют его доходам. Сам Игорь Воробьев, получивший известность благодаря тому, что подарил своей девушке Mercedes, сейчас находится в СИЗО», — информировала газета.

По мнению надзорного ведомства, ежегодные доходы экс-полицейского не позволяли ему приобрести имущество, рыночная стоимость которого оценивается в 42 млн рублей. Ежегодный доход Воробьева в бытность его сотрудником полиции составлял около 1 млн руб. Несоответствие дохода и расходов Игоря Воробьева было установлено республиканским МВД после начатой прокурорской проверки. В итоге он был уволен «в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел», говорится в издании. В порядке обеспечения суд наложил арест на активы борца с коррупцией.