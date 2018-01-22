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22 января Понедельник

Уфа   °

В Уфе жители многоквартирного дома на целый день останутся без воды

ОБЩЕСТВО

В Уфе жители многоквартирного дома на целый день останутся без воды Фото: Олег Яровиков

В Уфе жители многоквартирного дома на целый день останутся без воды Фото: Олег Яровиков

УФА, 22 янв 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

Жителей Уфы, которые проживают в Калининском районе города, представители ресурсоснабжающей организации предупредили об отключении водоснабжения. Без горячей и холодной воды на целый день останутся жители многоквартирного дома по улице Борисоглебского, 22.

Отключение запланировано на 23 января с 10 до 17 часов. За это время коммунальщики хотят провести монтажные работы по установке узлов учета.

Теги: отключение водоснабжения
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