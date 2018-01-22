Названы новые наставники проекта «Голос. Дети» Фото: сайт Известий Названы новые наставники проекта «Голос. Дети» Фото: сайт Известий

УФА, 22 янв 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Наставниками юных исполнителей пятого сезона телевизионного проекта «Голос. Дети» станут Валерий Меладзе, Пелагея и Баста, сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу канала.

Музыканты ранее работали в рамках проекта, однако Валерий Меладзе выступал наставником у детей, а рэпер Баста — у взрослых. В таком составе музыканты соберутся вместе в качестве наставников в рамках проекта впервые. В новом сезоне телепроекта «Голос» примут участие юные вокалисты в возрасте от семи до 14 лет со всей страны, которым удалось пройти несколько этапов кастинга. В их числе и 14-летняя талантливая вокалистка из Башкортостана Назгуль Отузова. Как сообщало агентство «Башинформ» девочка родом из Янган-Тау. На этапе «слепые» прослушивания она исполнит песню «Адажио» на итальянском языке.

«Всего на конкурс было прислано около семи тысяч« работ, в шорт-лист вошла тысяча претендентов, которых пригласили на кастинги в «Останкино», и только 123 сильнейших поднимутся на сцену «Голоса» на стадии «слепых» прослушиваний», — сообщили в пресс-службе телеканала.