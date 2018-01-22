Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 56.58

EUR 69.39

22 января Понедельник

Уфа   °

Названы новые наставники проекта «Голос. Дети»

ОБЩЕСТВО

Названы новые наставники проекта «Голос. Дети» Фото: сайт Известий

Названы новые наставники проекта «Голос. Дети» Фото: сайт Известий

УФА, 22 янв 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Наставниками юных исполнителей пятого сезона телевизионного проекта «Голос. Дети» станут Валерий Меладзе, Пелагея и Баста, сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу канала.

Музыканты ранее работали в рамках проекта, однако Валерий Меладзе выступал наставником у детей, а рэпер Баста — у взрослых. В таком составе музыканты соберутся вместе в качестве наставников в рамках проекта впервые. В новом сезоне телепроекта «Голос» примут участие юные вокалисты в возрасте от семи до 14 лет со всей страны, которым удалось пройти несколько этапов кастинга. В их числе и 14-летняя талантливая вокалистка из Башкортостана Назгуль Отузова. Как сообщало агентство «Башинформ» девочка родом из Янган-Тау. На этапе «слепые» прослушивания она исполнит песню «Адажио» на итальянском языке.

«Всего на конкурс было прислано около семи тысяч« работ, в шорт-лист вошла тысяча претендентов, которых пригласили на кастинги в «Останкино», и только 123 сильнейших поднимутся на сцену «Голоса» на стадии «слепых» прослушиваний», — сообщили в пресс-службе телеканала.

Теги: Голос. Дети»
Читайте также
В Башкирии ожидаются метель и усиление ветра до 20 м/с – МЧС
МЧС Башкирии распространило экстренное предупреждение о резком ухудшении погодных условий. Местами по республике возможны метель и усиление ветра в поры
Под сокращение с начала года попали 296 уфимцев
По последним данным службы занятости, 72 предприятия и организации Уфы были вынуждены уволить 296 человек. Численность работников, предполагаемых к увол
Нападающий ХК «Салават Юлаев» Артем Федоров рассказал о единственном минусе в Уфе
Нападающий уфимского клуба «Салават Юлаев» Артем Федоров дал интервью вместе со своей супругой. Молодая семья скоро готовится стать родителями. Пресс-сл
Вратарь «Салавата Юлаева» Иван Налимов после победы над «Слованом»: «Хорошо, когда в команде три хороших вратаря»
«Салават Юлаев» одержал третью победу подряд. Матч со «Слованом» прокомментировал вратарь уфимской команды Иван Налимов, который пропустил три шайбы.
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть