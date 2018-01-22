Башкирию посетит обновленный Приволжский межрегиональный координационный совет «Единой России» Фото: ИА «Башинформ» Башкирию посетит обновленный Приволжский межрегиональный координационный совет «Единой России» Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 22 янв 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Межрегиональный координационный совет «Единой России» начинает активную работу в регионах ПФО. Члены обновленного МКС партии отправятся в командировки в субъекты уже на этой неделе, сообщили в региональном отделении.

Основная задача МКС — содействовать эффективной работе региональных отделений путём координации их деятельности, оказания помощи в решении вопросов партийного строительства, организации агитационно-пропагандистской работы, подготовки предложений по кадровым вопросам и оказании помощи при взаимодействии с органами государственной власти органами местного самоуправления. Также члены МКС займутся контролем хода реализации партийных проектов и повышением эффективности работы общественных приемных.

На Президиуме Генерального Совета партии была обновлена структура МКС, произошло ее укрупнение. Создано восемь МКС — по количеству федеральных округов.

Приволжский МКС возглавил член Совета Федерации от Кировской области Вячеслав Тимченко. Первым заместителем руководителя МКС в ПФО, который будет отвечать за решение электоральных задач, ход избирательных компаний и агитационно-пропагандистскую деятельность, назначен Денис Москвин, заместителем по деятельности идеологических платформ и партстроительству — Рамзил Ишсарин, заместителем по реализации партпроектов — Леонид Черкесов, заместителем по работе с депутатскими объединениями партии в законодательных (представительных) органах власти — Игорь Сухарев, заместителем по работе с молодежью, спортивной общественностью и волонтерами — Ирек Зиннуров.

«Непосредственно за мной закреплен Пермский край, Удмуртия, и совместно с руководителем МКС курируем Башкортостан. Запланирован целый цикл поездок, но постараюсь совмещать их с региональной неделей. Впоследствии будут также созданы окружные платформы партии, возможно, что одну из них в ПФО возглавит представитель Башкортостанского регионального отделения», — сказал депутат Госдумы от Башкирии Рамзил Ишсарин.

По словам Вячеслава Тимченко, работа Приволжского МКС должна в конечном итоге отразиться на повышении эффективности не только внутрипартийной работы, но и взаимодействии с избирателями.

«Важно, чтобы результаты нашей работы увидели не только члены и сторонники партии, но и наши избиратели. Люди даже в самых отдаленных уголках должны видеть обратную связь, знать, как реализуются и работают партийные проекты, куда обращаться со своими проблемами. И наша задача — организовать работу и взаимодействие отделений партии всех уровней именно с прицелом на эту обратную связь», — отметил Вячеслав Тимченко.