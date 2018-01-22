УФА, 22 янв 2018. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

Житель города Туймазы обратился в полицию с заявлением о попытке мошенничества. Еще в ноябре он получил на свою электронную почту письмо от неизвестного ему гражданина, подписавшегося иностранным именем. Тот сообщал, что туймазинец стал наследником 14 млн долларов, которые достались ему от родственника, проживавшего за рубежом.

Чтобы вступить в наследство, жителю Башкирии следовало заплатить гонорар адвокату, говорилось в письме. Мужчина не поверил в эту историю, прекрасно зная, что никто из его семьи за границей не проживал.

Однако аферист не мог смириться, что потенциальная жертва сорвалась с крючка, и продолжал попытки получить деньги. Тогда несостоявшийся потерпевший решил сообщить об инциденте в правоохранительные органы. Его заявление принято, проводится проверка, прокомментировали в МВД по РБ.