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В Уфе представили проект реконструкции городского планетария

ОБЩЕСТВО

В Уфе представили проект реконструкции городского планетария Фото: Уфимский городской планетарий

В Уфе представили проект реконструкции городского планетария Фото: Уфимский городской планетарий

УФА, 21 янв 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

Проектное предложение по реконструкции здания Уфимского городского планетария представлено на сайте учреждения. Специалисты компании «Архпроект» (мастерская Кравчука, Коваленко) предполагают перестройку Уфимского планетария в 10-этажное офисное здание. По задумке авторов в комплексе отводится место музею космонавтики, тренировочному центру в виде аэротрубы, а также ресторану и кафе.

Пока проект нигде не согласован и является частью плана по реконструкции главной площади города, сообщает пресс-служба городского планетария.

Теги: уфимский планетарий
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