МинЖКХ РБ наградит журналистов премиями по 50 тысяч рублей Фото: old.pravda-nn.ru МинЖКХ РБ наградит журналистов премиями по 50 тысяч рублей Фото: old.pravda-nn.ru

УФА, 20 янв 2018. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

Министерство жилищно-коммунального хозяйства РБ с 25 января начинает прием заявок для участия в республиканском конкурсе на организацию лучшего проекта по информационно-пропагандистскому сопровождению реформы жилищно-коммунального хозяйства за 2017 год. Победителей ждут премии по 50 тысяч рублей.

К участию в конкурсе приглашаются журналисты и авторы материалов, а также редакционные коллективы периодических печатных и сетевых изданий, информационных агентств, телевидения и радио.

Итоги конкурса будут подведены до 25 апреля 2018 года. С правилами конкурса можно ознакомиться здесь.