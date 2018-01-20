Лилия Гумерова: «Выплаты пособий на первого ребенка станут серьезной мерой повышения рождаемости» Фото: ИА «Башинформ» Лилия Гумерова: «Выплаты пособий на первого ребенка станут серьезной мерой повышения рождаемости» Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 20 янв 2018. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова привела данные, в соответствии с которыми в 2018 году сумма выплаты на первого ребенка составит 10.500 рублей, в 2019 году — 10.800 рублей, в дальнейшем — более 11 тысяч рублей. Об этом парламентарий сообщила в ходе «круглого стола» на тему «Как увеличение пособия на первого ребенка отразится на рождаемости?».

По словам Лилии Гумеровой, получить помощь смогут только те семьи, среднедушевой доход которых не превышает полуторакратную величину прожиточного минимума в субъекте за последний квартал прошедшего года. Претендовать на выплату смогут также родители, усыновившие ребёнка, который не достиг полуторагодовалого возраста.

«Такое же пособие полагается и на второго, и на третьего ребенка из средств материнского капитала для семей, удовлетворяющих критерию по среднедушевому доходу», — пояснила сенатор.

По словам парламентария, новое пособие станет серьезной мерой повышения рождаемости. «Такая соцпомощь будет очень востребована, ведь первый ребенок в молодой семье зачастую рождается у студентов, которые не всегда имеют стабильный заработок. Также выплата будет востребована в сельской местности», — отметила Лилия Гумерова.