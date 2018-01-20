Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 56.58

EUR 69.39

21 января Воскресенье

Уфа   °

Башкирия удостоена награды Евразийского ивент-форума EFEA Awards

ОБЩЕСТВО

УФА, 20 янв 2018. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В рамках VI Евразийского ивент-форума в Санкт-Петербурге состоялось вручение профессиональной премии EFEA Awards. По итогам голосования ведущих экспертов и представителей СМИ, специализирующихся на проведении исследований, специальными призами и дипломами были награждены ведущие компании отрасли, работающие на российском рынке, а также лучшие мероприятия года – форумы, выставки, конгрессы, фестивали.

Премия присуждалась в пяти номинациях: «Проект года», «Организатор года», «Площадка года», «Событие года», «Открытие года». Оргкомитетом EFEA 2017 была учреждена специальная номинация «Перспектива года», в которой награду получила Республика Башкортостан в лице Конгресс-бюро Башкортостана.

«Республика Башкортостан – конгрессная дестинация, громко заявившая о себе в 2017 году на российском рынке индустрии встреч. Уфа на сегодняшний день обладает одной из самых современных конгрессно-деловых инфраструктур страны, а сама дестинация, за счет самобытных ивент и MICE-предложений, признается экспертами рынка в качестве интересного и перспективного направления делового туризма России», — отметил директор Конгресс-бюро РБ Николай Фадеев.

Среди достижений республики – победа заявки Башкортостана на проведение Всемирного конгресса пчеловодов «Апимондия» и выставки ApiExpo, победа уфимского Конгресс-холла в номинации «Лучший конгрессно-выставочный и деловой центр» по версии премии Russian Business Travel&MICE Award 2017, проведение в Уфе обучающих стандартам конгресс- и MICE-отрасли конференций для участников ивент-рынка, участие в крупнейших международных выставках и форумах.

Теги: ивент-форум, конгресс-бюро, награды
Читайте также
Сколько готовы платить на предприятиях: в Уфе опубликован «зарплатный» рейтинг
В Уфе из 17,7 тысячи официально заявленных к 1 января вакансий почти 4,5 тысячи (25,2 %) подразумевают оплату труда выше 30 тысяч рублей. Об этом агентс
Башкирию окутал крещенский мороз
В Башкирию пришли крещенские морозы. Температура воздуха на окраинах Уфы опустилась ниже 25 градусов со знаком минус. Днем синоптики прогнозируют неболь
Бобслеист Ильвир Хузин пожизненно лишен права участвовать в Олимпиадах
Международный олимпийский комитет (МОК) сократил с 500 до 389 человек пул российских спортсменов, которые могут быть допущены к участию в Играх-2018 под
Автор нашумевшей книги «Не оставляй, мама!» Айгиз Баймухаметов написал новую книгу - о беспризорниках
Автор нашумевшей книги о детдомовцах «Не оставляй, мама!» Айгиз Баймухаметов написал новую книгу. Она называется «Урам балалары» («Дети улицы») и повест
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть