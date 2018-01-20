УФА, 20 янв 2018. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В рамках VI Евразийского ивент-форума в Санкт-Петербурге состоялось вручение профессиональной премии EFEA Awards. По итогам голосования ведущих экспертов и представителей СМИ, специализирующихся на проведении исследований, специальными призами и дипломами были награждены ведущие компании отрасли, работающие на российском рынке, а также лучшие мероприятия года – форумы, выставки, конгрессы, фестивали.

Премия присуждалась в пяти номинациях: «Проект года», «Организатор года», «Площадка года», «Событие года», «Открытие года». Оргкомитетом EFEA 2017 была учреждена специальная номинация «Перспектива года», в которой награду получила Республика Башкортостан в лице Конгресс-бюро Башкортостана.

«Республика Башкортостан – конгрессная дестинация, громко заявившая о себе в 2017 году на российском рынке индустрии встреч. Уфа на сегодняшний день обладает одной из самых современных конгрессно-деловых инфраструктур страны, а сама дестинация, за счет самобытных ивент и MICE-предложений, признается экспертами рынка в качестве интересного и перспективного направления делового туризма России», — отметил директор Конгресс-бюро РБ Николай Фадеев.

Среди достижений республики – победа заявки Башкортостана на проведение Всемирного конгресса пчеловодов «Апимондия» и выставки ApiExpo, победа уфимского Конгресс-холла в номинации «Лучший конгрессно-выставочный и деловой центр» по версии премии Russian Business Travel&MICE Award 2017, проведение в Уфе обучающих стандартам конгресс- и MICE-отрасли конференций для участников ивент-рынка, участие в крупнейших международных выставках и форумах.