Башкирию окутал крещенский мороз Фото: автор Башкирию окутал крещенский мороз Фото: автор

УФА, 20 янв 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В Башкирию пришли крещенские морозы. Температура воздуха на окраинах Уфы опустилась ниже 25 градусов со знаком минус. Днем синоптики прогнозируют небольшой снег, изморозь. Ветер будет восточный умеренный, днем порывы до сильного. Температура воздуха днем -14,-19°, местами до -10°.

Характер погоды существенно не измениться и в воскресенье. Местами небольшой снег.

Слабая метель прогнозируется в первый рабочий день. Ветер будетвосточный умеренный, в отдельных районах порывы до сильного. Температура воздуха ночью -13,-18°, местами -23,-28°, днем -7,-12°, местами до -17°.

Синоптики прогнозировали морозы на Крещение. В прошлом году по республике также наблюдалась морозная погода с понижением температуры воздуха до -20,-29°, в Уфе столбики термометров опускались на окраинах города до -25,-26,6°, в центре было теплее – до -17,7°.

По данным наблюдений с 1937 года в Уфе самой холодной была ночь на Крещение в 1942 году, тогда температура воздуха понижалась до -41°.