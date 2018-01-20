УФА, 20 янв 2018. /ИА «Башинформ»/.

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, сенатор от Башкортостана Лилия Гумерова провела встречу с победителями Всероссийского конкурса «Россия, устремленная в будущее».

Конкурс проходил на интернет-портале «Одаренные дети». Сенатор отметила, что конкурс объединил самых активных и талантливых участников из всех регионов страны.

«Несмотря на то, что интернет-порталу «Одаренные дети» не так много лет, уже 15 тысяч детей со всей России получили возможность, не выходя из дома, поделиться своим творчеством и показать свои знания и умения в разных областях науки», — сказала Лилия Гумерова.

По итогам конкурса призовые места заняли 115 школьников из всех регионов РФ. Всего было получено 2500 работ по семи номинациям – профессия будущего, школа будущего, один день из жизни, выпуск новостей. Конкурс был объявлен 1 сентября, после того как Президент Российской Федерации Владимир Путин предложил школьникам написать сочинения на тему «Россия, устремленная в будущее». От Республики Башкортостан в конкурсе победили три участницы: Ксения Николайченко из уфимского лицея № 160, Милана Хисамова из мелеузовского лицея № 6 и Жанна Руденко из туймазинской школы № 7.

В ходе мероприятия Лилия Гумерова и руководитель интернет-портала «Одаренные дети» Марина Волынкина вручили награды юным талантам.

«Сложно переоценить значимость такого конкурса, ведь именно вам, дорогие ребята, предстоит жить и работать в той замечательной стране, которую вы так интересно и красиво представили», — отметила Лилия Гумерова.

Она выразила уверенность, что ряд высказанных школьниками идей могут быть взяты на вооружение учеными и инженерами уже сегодня.

«Приятно удивило, что технократические прогнозы пронизаны гуманистическими идеями. Многие ребята предлагали такие профессии будущего, как адвокат роботов, защищающий права машин, и специалист по обучению роботов эмоциям. Некоторые участники конкурса решили, что роботы будут не только помогать им в уборке квартиры и приготовлении пищи, но и станут полноценными членами семьи, будут помогать пожилым людям», — сообщила сенатор.

Парламентарий добавила, что участники конкурса очень серьезно подошли к вопросам преемственности поколений, сохранения семейных и национальных традиций, уважения истории и культуры страны.

Сенатор пожелала ребятам удачи в их творческих начинаниях.

«Тот факт, что наша молодежь растет с правильными жизненными ориентирами, вселяет надежду в то, что Россию ожидает великое и светлое будущее. Строить его предстоит нам всем вместе», — подчеркнула Лилия Гумерова.