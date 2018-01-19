Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 56.58 ↓

EUR 69.39 ↓

20 января Суббота

Уфа   °

В Башкирии озвучили причины, по которым подростки уходят из жизни

ОБЩЕСТВО

В Башкирии озвучили причины, по которым подростки уходят из жизни Фото: Олег Яровиков

В Башкирии озвучили причины, по которым подростки уходят из жизни Фото: Олег Яровиков

УФА, 19 янв 2018. /ИА «Башинформ», Дарья Петрова/.

В пятницу, 19 января, в Госсобрании — Курултае РБ прошло заседание рабочей группы по совершенствованию законодательства в сфере правовой защиты семьи, материнства и детства. В числе прочего участники заседания обсудили профилактику суицидов среди детей и подростков, а также причины, по которым они решают уйти из жизни.

По словам старшего инспектора Управления организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних МВД по Республике Башкортостан Светланы Валинуровой, по статистике, абсолютное большинство детских суицидов приходится на возраст от 14 до 17 лет, чаще решения свести счеты с жизнью принимали мальчики (24 случая против 11), в 19 случаях подростки жили в сельской местности (16 — в городе).

«Если говорить о попытках самоубийств, то большинство предпринимают девушки (73%), — комментирует следователь-криминалист отдела криминалистики СУ СКР по РБ Степан Кривцов. — Причины такого решения — неразделенная любовь, желание привлечь внимание родителей, тяжелое эмоциональное состояние, неудовлетворенность своей жизнью, конфликты в семье, в трех случаях имел место конфликт с преподавателями. Еще в двух случаях причины установить не удалось — дети не смогли объяснить, почему они это делали».

Силовики отмечают: в большинстве случаев решение покончить с собой принимают дети из полных благополучных семей со средним или даже высоким уровнем жизни, зачастую это единственный ребенок в семье. Чаще всего трагедии случаются летом — во время школьных каникул, когда дети выпадают из поля зрения учителей и родителей, работающих без отпуска и выходных.

«В ходе доследственных проверок установлено, что часть детей не хотели покончить жизнь самоубийством, это был способ привлечь внимание», — говорит Степан Кривцов.

Каждый детский суицид или его попытка привлекают внимание прокуроров и следователей, которые проверяют причины трагедий.

По словам прокурора отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи Прокуратуры РБ Динара Шакирова, одним из способов профилактики самоубийств среди детей может стать психологическое тестирование. Проверки на склонность ребенка к суициду должны проводиться в школах республики.

Теги: Госсобрание РБ, Прокуратура РБ, МВД по РБ, Следственный комитет по РБ
Читайте также
В Башкирии пропавшая 26-летняя Виктория Осипова нашлась
В Башкортостане завершились поиски пропавшей в ночь с 14 на 15 января 26-летней Виктории Осиповой. Как рассказал агентству «Башинформ» её родственник Се
Пропавшую в Башкирии 15-летнюю Кристину Озманян вернули домой - видео
Больше трех дней 15-летняя школьница из села Кушнаренково Кристина Озманян не была дома. На третий день исчезновения девочка записала видеообращение ко
В Уфе во время крещенских купаний священник «проверил» спасателей на бдительность
В уфимской Нижегородке 19 января во время крещенских купаний батюшка стоял у иордани, которую уже освятил. В какой-то момент он поскользнулся и едва не
В небе над Башкирией появилась зимняя радуга
Радугу в средине января наблюдали жители села Бурангулово Абзелиловского района Башкортостана. Удивительное природное явление заметила местная жительниц
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть