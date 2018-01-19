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20 января Суббота

Уфа   °

Пропавшую в Башкирии 15-летнюю Кристину Озманян вернули домой - видео

ОБЩЕСТВО

Пропавшую в Башкирии 15-летнюю Кристину Озманян вернули домой - видео Фото: Соцсети

Пропавшую в Башкирии 15-летнюю Кристину Озманян вернули домой - видео Фото: Соцсети

УФА, 19 янв 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

Больше трех дней 15-летняя школьница из села Кушнаренково Кристина Озманян не была дома. На третий день исчезновения девочка записала видеообращение ко всем, кто ее ищет, и сообщила, что с ней всё хорошо и она находится в Уфе со «своим молодым человеком». Также подросток сообщила, что «все было добровольно» и «они просто приехали сходить в кино».

Позднее в сети появилось еще одно видео, где исчезнувшая школьница просит маму забрать заявление из полиции.

«Нам хорошо. Все равно вы этим ничего не докажите. И все равно я буду с ним жить в дальнейшем, а не вы», — объяснилась 15-летняя девочка.

19 января 21-летний «похититель» Кристины привез ее домой.

«Да, Кристина уже дома. С ней всё хорошо, — рассказала агентству «Башинформ» родственница Кристины Озманян. – Я еще раз повторюсь, никто из нашей родни его не знает, также как и наша девочка. Одну ночь они провели в Уфе на съемной квартире. По словам Кристины, он с ней ничего не сделал. Однако заявление из полиции мы забирать не собираемся».

Теги: Кристина Озманян, поиск пропавших людей в РБ
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