Полномочия регионов и спад инвестиций, два эффективных депутата и баба Рая с топором - неделя глазами СМИ Фото: Карина Камаева Полномочия регионов и спад инвестиций, два эффективных депутата и баба Рая с топором - неделя глазами СМИ Фото: Карина Камаева

УФА, 19 янв 2018. /ИА «Башинформ»/.

Штаб Путина здесь

17 января в Уфе на улице Цюрупы, 17, заработал региональный штаб общественной поддержки кандидата в президенты России Владимира Путина. Штаб возглавляют доверенные лица Путина — ректор УГНТУ Рамиль Бахтизин и гендиректор ХК «Салават Юлаев» Тагир Ибрагимов, а также актриса Рушанна Бабич и гендиректор аэропорта «Уфа» Александр Андреев. Штаб будет рассматривать обращения граждан и вопросы реализации поступающих инициатив. На этой неделе штаб Путина в Башкортостане сдал в Центральный штаб кандидата 8000 подписей жителей республики, сообщает «Башинформ».

Шесть полос плюс одна в уме

В связи с закрытием старого моста через Белую городские службы провели работы по разгрузке движения на выезде и въезде в столицу через новый мост в направлении Уфа — Аэропорт. На старом мосту обнаружилось нарушение бетонного крепления деформационного шва, напоминает газета «Вечерняя Уфа». С 19 января на мосту образовано шесть полос — по три полосы на выезд и въезд. Полосы разделены пластиковыми барьерами. При увеличении интенсивности движения в одну из сторон полосы можно увеличить до четырех, планируется организовать реверсивное движение. Как уточняет телеканал «Вся Уфа», еще на мосту установят два светофора.

На Гайдаровском форуме

16 января в Москве глава Башкортостана Рустэм Хамитов принял участие в IX Гайдаровском форуме «Россия и мир: цели и ценности». Об этом сообщает «Башинформ». Ежегодно форум объединяет известных учёных, представителей органов власти, общественных и политических деятелей, бизнесменов и направлен на обсуждение актуальных социально-экономических и политических вопросов, выработку предложений по развитию национальной экономики.

В рамках форума глава республики принял участие в открытом диалоге, на котором обсуждались вопросы перераспределения полномочий между регионами и федеральным центром, снижения неэффективного использования госресурсов, а также повышения эффективности госслужащих.

Рустэм Хамитов, в частности, отметил, что «на этом форуме в теоретическом плане обсуждаются проблемы экономики… Мне, конечно, прежде всего интересно обсуждение темы о системах управления, взаимоотношениях федерального центра и региональной власти».

На форуме, в интервью ТАСС глава Башкирии рассказал, что республика планирует получить 25 млрд рублей в результате мирового соглашения «Роснефти» и АФК «Система». И что приоритетным для региона было бы получение этих средств в виде денег в бюджет республики. По итогам 2017 года «Башнефть» выплатила республике 6,6 млрд рублей дивидендов. На 2018 год запланирована «примерно такая же сумма», информирует РБК-Уфа.

Суммарная стоимость объектов социального строительства к 100-летнему юбилею Башкортостана превысит 40 млрд рублей, отметил Рустэм Хамитов в интервью.

Два эффективных депутата

Институт социально-экономических и политических исследований совместно с Центром содействия законотворчеству опубликовали новый «Рейтинг законотворцев», в котором проанализировали активность депутатов Госдумы. В Топ-50 самых эффективных попали два представителя Башкирии. Экс-мэр Уфы, зампред комитета по жилищной политике и ЖКХ Павел Качкаев поднялся с одиннадцатого места на третье. Из пяти внесенных им законопроектов четыре приняты в целом и один — в первом чтении. 48-е место в рейтинге занял депутат Александр Ющенко. У него три результативных законопроекта. Других представителей республики в рейтинге нет, резюмировал РБК-Уфа.

На них держится общество

15 января глава республики Рустэм Хамитов встретился с победителями конкурса «Человек года», который газета «Республика Башкортостан» провела в 2017 году в пятый раз. В ходе беседы тему охраны окружающей среды затронул пенсионер из Баймакского района Файзрахман Усманов, по инициативе которого была организована масштабная экологическая акция «Чистая Сакмара». А 92-летний ветеран Великой Отечественной войны Гарифулла Зулькарнаев из Учалинского района на свои средства посадил аллею и облагородил территорию рядом с мечетью. Просветительской работой с подрастающим поколением занимаются лауреаты конкурса Альбина Фатихова из села Аскино и Сергей Сирота из Дуванского района.

На встрече обсуждались вопросы реконструкции дорог и мостов, развития сельхозкооперации, поддержки народного творчества и стрит-арта, благотворительности, сообщает «Башинформ».

«Сегодня в зале действительно неординарные люди. Очень хорошо, что у нас много таких граждан, которые и сердцем, и душой переживают за развитие республики, — отметил Рустэм Хамитов. — Нам надо наращивать слой таких людей. На них держится общество».

Отобрал премии у учителей

Суд признал 57-летнего директора школы в деревне Иргизлы Бурзянского района виновным в мошенничестве. В 2016 году директор выписал педагогам премии, а затем распорядился отдать все деньги ему. Это он объяснил необходимостью уплаты административных штрафов, наложенных контролирующими органами на него лично. Учителя отдали директору более 65 тысяч рублей, которые он потратил на личные нужды. Обман был выявлен в ходе прокурорской проверки. Директор признал вину и возместил причиненный ущерб. Кроме того, он заплатит 50 тысяч рублей штрафа, написала газета «Республика Башкортостан».

На этой неделе в школах Башкирии начались проверки системы безопасности. В связи с трагедией в пермской школе пересмотрят и усилят меры безопасности. Учителей проинструктируют, как действовать в ЧС.

15 января в средней школе Перми двое несовершеннолетних с холодным оружием в руках напали на четвероклассников и их учителя. Пострадали 15 человек.

Оздоровительная рокировка

Главврач уфимской поликлиники №43 Юлия Кофанова назначена заместителем министра здравоохранения РБ. Она будет курировать вопросы организации медпомощи детям, взрослому населению, а также родовспоможение. А Республиканскую станцию переливания крови возглавил замминистра здравоохранения РБ Рамиль Хамитов.

Также исполняющим обязанности руководителя Управления ФАС по Башкортостану стал Андрей Хомяков, работавший замначальника Правового управления ФАС России, сообщил «Башинформ».

Многомиллионное имущество экс-полицейского вернут государству

У борца с коррупцией, который подарил возлюбленной иномарку за 2 млн рублей, нашли имущество, в 42 раза превышающее его годовой доход. Теперь его могут отобрать и обратить в доход государства. На этом настаивает прокуратура, узнали в ГТРК «Башкортостан». Выяснилось, что при ежегодном доходе в 1 млн рублей Игорь Воробьёв владел имуществом стоимостью свыше 42 млн рублей. Это двухэтажный дом со СПА-комплексом под Уфой, две элитные иномарки и два нежилых помещения в Уфе. Высокопоставленный полицейский уволен по отрицательным основаниям.

Пенсионеры не будут платить налог

Пенсионеры, инвалиды и ветераны войны больше не будут платить земельный налог на дачные участки площадью не более 6 соток, выяснил «Башинформ». Согласно Налоговому кодексу РФ, вместо 10-тысячного вычета вводится освобождение от уплаты налога с шести соток — налоговая база уменьшается на величину кадастровой стоимости 600 кв. метров площади участка. Новой нормой могут воспользоваться также инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, ветераны и инвалиды боевых действий.

Етегэн-2018

В Башкортостане стартовал Открытый республиканский конкурс «Етегән-2018». Как информировала газета «Башкортостан», он проводится в рамках Республиканского башкирского праздника «Етегән — символ семьи, любви и верности», посвященного Году семьи в республике, объявленному главой региона.

Чем сможем — поможем

18 января в уфимском Конгресс-холле глава Башкортостана Рустэм Хамитов встретился с руководителями крупных предприятий республики. Обсуждались вопросы их инвестиционной активности, перспективы реализации масштабных инвестпроектов, сообщил «Башинформ».

«Хотел бы, конечно, сосредоточиться на вопросе привлечения инвестиций, модернизации предприятий, строительства новых производств. Инвестиционные программы мы посмотрели. К сожалению, по многим предприятиям в 2017 году существенный спад. Нас эта ситуация устраивать не может. Мы должны разобраться, в чём причины, почему нет той работы, которую мы от вас ждали», — сказал Рустэм Хамитов. Он отметил, что республика готова оказать поддержку, в том числе провести переговоры с руководством федеральных холдингов, в которые входят некоторые предприятия.

«Всем, чем сможем, поможем», — подчеркнул на встрече Рустэм Хамитов.

Баба Рая с топором

Бабушка с топором из Благовещенского района смогла добиться внимания республиканских властей, передает телеканал БСТ. В сети опубликовали видео, где пенсионерка посыпает дорогу возле деревни Соколовское песком и оставляет на нём топором насечки для лучшего сцепления. Такая нестандартная помощь водителям привлекла внимание всей страны. В одночасье баба Рая стала звездой Рунета. На кадрах автоледи останавливается, увидев, как пенсионерка орудует топором и посыпает дорогу песком. Раиса Япарова своими руками скалывает лёд. Она негодует: в каникулы про них совсем забыли. Видео вызвало массу споров. Однако убедиться, действительно ли проблема имеет серьёзный масштаб, приехали местные чиновники.

Шанс на миллион

У жителей Башкирии появился шанс получить миллион рублей от государства. В Госдуму внесен законопроект, согласно которому жителям России будет выплачена субсидия в 1 млн рублей за согласие переехать на Дальний Восток. Об этом узнали в «Молодежной газете». Выплаты предполагаются по госпрограмме повышения трудовой мобильности на Дальнем Востоке. Она преследует цель привлечения квалифицированных кадров в приоритетные регионы, к которым относятся Камчатский, Приморский и Хабаровский края, Амурская, Магаданская и Сахалинская области, Чукотка.