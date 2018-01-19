В Уфе на кольце Центрального рынка не работает светофор: собирается пробка Фото: Галия Набиева В Уфе на кольце Центрального рынка не работает светофор: собирается пробка Фото: Галия Набиева

УФА, 19 янв 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

Сегодня, 19 января, на одном из самых оживленных перекрестков Уфы, на кольце Центрального рынка, отключился светофор. Автомобилисты жестами пытаются понять и объяснить, кому и куда двигаться. По словам горожан, отключение произошло несколько часов назад.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», на месте «аварии» собирается пробка. Сейчас заторы в столице Башкирии оцениваются в шесть баллов. Ситуация в скором времени может усугубиться, так как к «Уфа-Арене» начинают съезжаться болельщики хоккейного клуба «Салават Юлаев», который сегодня принимает ЦСКА.

В аварийной службе «Уфагорсвета» агентству «Башинформ» сообщили, что на месте уже работает бригада специалистов.