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Итоги обменного радиомарафона в Башкирии: ручку выменяли на коня

ОБЩЕСТВО

Итоги обменного радиомарафона в Башкирии: ручку выменяли на коня

Фото: ИМК «Юлдаш»

Итоги обменного радиомарафона в Башкирии: ручку выменяли на коня

Фото: ИМК «Юлдаш»

УФА, 19 янв 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В сентябре прошлого года радио «Юлдаш» запустило акцию «Алмаш-тилмәш» — веселую игру, в ходе которой предметы каждый раз обменивались на что-то более стоящее. Подобные обменные марафоны стали пользоваться популярностью среди молодежи после невероятной истории о канадце Кайле Макдональде, который при помощи интернета за год обменял канцелярскую скрепку на жилой дом. Его приключения начались с лета 2005 года, обмен начался с обычной скрепки, далее были деревянная шариковая ручка, походный примус, электрогенератор, неоновая реклама, бочка пива, снегоход, турпутевка, старенький минивэн, контракт со звукозаписывающей компанией, аренда коттеджа, право пообедать с рок-звездой Элисом Купером, коллекционный стеклянный шарик, и, наконец, роль в фильме, за которую мэр маленького города Киплинг, всю жизнь мечтавший о Голливуде, подарил счастливчику Кайлу двухэтажный особняк.

История по обмену башкирского канала «Юлдаш» отличилась тем, что в ней участвовали все слушатели радио. Началось всё с простой шариковой ручки, подаренной Айнуру Кускилдину. Далее она была обменена на фитнес-браслет, он — на живого зайца, заяц — на башкирскую шаль, шаль — на баян. Потом инструмент поменяли на колыбельную, за нее жительница Кугарчинского района предложила козу, животное забрала мастерица Рита Шайдуллина в обмен на национальное нагрудное украшение, за него другая радиослушательница предложила тканый ковер, ковер обменяли на специальное оборудование для выпаса животных — электропастуха. И уже в обмен на это устройство фермер из Хайбуллинского района Урал Таймасов предложил коня. Обладателя коня и победителя обменного марафона определили в праздничном новогоднем эфире 26 декабря через рандом среди подписчиков группы радио «Юлдаш» во «ВКонтакте». Победу праздновала жительница деревни Бикбирде Зианчуринского района Амина Исхакова.

«В ходе марафона были самые разные предложения от радиослушателей, предлагали к обмену мед, мясо. Самым необычным лотом было полное собрание томов Карла Маркса «Капитал». Бывало, следовали предложения, а потом отказы. А под конец марафона, наши радиослушатели начали обмениваться предметами уже без нашего участия. Более того, в этом году мы решили продолжить проект и начали с бейсболки с логотипом «Юлдаш», — рассказал корреспондент радио Газиз Абдульманов.

Теги: марафон по обмену
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