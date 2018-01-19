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20 января Суббота

Уфа   °

Бабушка с топором и песком прославила деревню в Башкирии на всю Россию

ОБЩЕСТВО

Бабушка с топором и песком прославила деревню в Башкирии на всю Россию Фото: Стоп-кадр видео

Бабушка с топором и песком прославила деревню в Башкирии на всю Россию Фото: Стоп-кадр видео

УФА, 19 янв 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

«Богом забытые, чертом забытые». Именно так приговаривала баба Рая из деревни Соколовское Благовещенского района Башкирии, когда посыпала песком заледеневшие дороги около населенного пункта, а топором скалывала лед, «чтобы сцепление лучше было».

На видео Раису Япарову сняла женщина, которая проезжала мимо и остановилась, чтобы расспросить пенсионерку о том, что она делает. А через сутки ролик разлетелся по рунету и попал на федеральные каналы.

«Грейдер с осени ни разу не проходил. После выхода ролика и интервью пошли-поехали: чистят, сыплют» — признала баба Рая в интервью телеканалу БСТ.

Оказывается, после такой популярности в гости к жительнице деревни Соколовское, где сегодня проживает несколько десятков человек, приехали местные чиновники и поинтересовались нынешним положением дел.

«В Благовещенском районе, в частности, в селе Соколовское, по линии Гостранса была проведена соответствующая проверка с участием соответствующих структур района и с участием Автодора. Как было выявлено, соответствующие работы по дорогам межмуниципального и муниципального значения в Благовещенском районе выполняются в полном объеме. Сегодня дороги содержатся в нормальном состоянии. Проезд по ним обеспечен также в полном объеме», — заверил председатель Госкомитета по транспорту и дорожному хозяйству республики Тимур Мухаметьянов.

Сегодня проезжая часть около деревни Соколовское, которую теперь знают жители всей страны, не нуждается в том, чтобы баба Рая выходила в мороз с топором и посыпала дорогу песком в одиночку.

Теги: Благовещенский район, Башкирия, Гостранс, Автодор
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