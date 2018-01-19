«Никто без нас»: военным инженерной бригады в Башкирии подвластны любые задачи Фото: Олег Яровиков





















«Никто без нас»: военным инженерной бригады в Башкирии подвластны любые задачи Фото: Олег Яровиков

УФА, 19 янв 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В Башкирии в преддверии праздника военные инженеры еще раз закрепили свои профессиональные навыки и проверили знания военнослужащих, призванных в Вооруженные Силы осенью 2017 года. На базе 12-й Отдельной гвардейской Краснознаменной Кенигсбергско-Городокской инженерной бригады прошли показательные занятия по учебно-боевой подготовке. Это единственная инженерная бригада в Центральном военном округе. Военные установили тяжелый механизированный мост, запустили «Змея Горыныча», обеспечили проход в минном поле, показали механическое разминирование боевой машиной с минным тралом, продемонстрировали работу саперов и кинологов с собаками.

Занятия открылись установкой тяжелого механизированного моста. (ТММ3). Несмотря на морозную погоду, военные четко установили одну десятиметровую секцию моста.

«Мост наводится для преодоления техникой оврагов, суходолов, для мобильности движения войск. Семь минут разворачивается один десятиметровый пролет моста, в комплексе таких четыре машины. Ширина перекрываемого препятствия — 40 метров, а длина моста 10,5 метров. После прохода техники все машины переправляются, сворачивают пролеты и догоняют колонну», — рассказал заместитель командира бригады гвардии подполковник Фарид Абдразаков.

Военные продемонстрировали пропуск тяжелой техники по установленному мосту. Путепрокладчик весом около 40 тонн легко преодолел овраг по временной переправе.

А на краю поля уже поднимал колпак УР-77. На профессиональном сленге его называют «Змеем Горынычем». С помощью этой установки можно проделать стометровый проход в минном поле.

«Колпак поднимается и выпускает учебный заряд, который направляется на минное поле и производит его взрыв, ударной волной детонируют все мины, и получается проход шириной шесть метров. Заряд удлиненный — длина прохода получается 110 метров», — пояснил происходящее командир батальона гвардии полковник Виктор Кухальский.

Свою подготовку продемонстрировали и минно-розыскные собаки. Их в бригаде 15. Только один пес по кличке Ермак подготовлен для поиска и спасения людей. Минно-розыскные собаки уже побывали в командировках и заслужили реальный боевой стаж. Ермак — молодой спасатель, однако имеет серьезную специализацию. Кинолог вместе с Ермаком проходил обучение в специальном центре под Москвой. Полтора года назад пес прибыл в часть в Алкино. Ермак без труда определил место под импровизированными завалами, где находится человек, а извлекать «пострадавшего» пришлось аварийно-спасательной службе.

В Алкино есть свои мобильные электростанции, которые в случае необходимости могут поддерживать жизнедеятельность целой городской больницы. Передвижная электростанция предназначена для механизации инженерных работ. Базовый фургон имеет оборудование для резки и обработки дерева, для разработки мерзлых грунтов и скальных пород, для пилки, резки и сварки металла. Всё это оборудование продемонстрировали военнослужащие по призыву.

На краю леса появилась боевая машина разминирования. Эта современная техника поступила на вооружение перед новогодними праздниками. Боевая машина размещена на базе танка Т-90 с минным тралом для проделывания прохода в минных полях механическим способом. Неподготовленного человека взрывы в непосредственной близости от машины просто шокируют. Но живые и невредимые механики, появившиеся из люков, развеяли сомнения в реальности происходящего.

Специалисты продемонстрировали работу подвижного отряда заграждения. В рамках учения инженеры произвели разминирование участков местности, провели разведку, обезвредили диверсантов.

Завершились учения проходом всей колонны отряда обеспечения движения.

«Это штатная боевая подготовка инженерных войск. У нас помимо разминирования есть задачи по преодолению водных препятствий, маскировке, энерго- и водообеспечению. Мы занимаемся обеспечением войск. Есть девиз в Воздушно-десантных войсках «Никто, кроме нас», саперы говорят: «Никто без нас», — подвел итоги занятий заместитель командира бригады гвардии подполковник Фарид Абдразаков.

Предлагается подробный фоторепортаж с показательных выступлений 12-й Отдельной гвардейской Краснознаменной Кенигсбергско-Городокской инженерной бригады.