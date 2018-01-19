ГИБДД Башкирии предупреждает водителей о массовых рейдах Фото: автор ГИБДД Башкирии предупреждает водителей о массовых рейдах Фото: автор

УФА, 19 янв 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Местами на дорогах Башкортостана, в связи с выпадением осадков в виде снега и понижением температуры воздуха, образовался гололед. В пресс-службе республиканской Госавтоинспекции напомнили, что только заблаговременное снижение скорости перед пешеходными переходами, соблюдение скоростного режима и дистанции поможет автолюбителям избежать аварийных ситуаций на проезжей части.

Чтобы не допустить происшествий на трассах и обеспечить безопасность участников дорожного движения, Госавтоинспекция проведет профилактические рейдовые мероприятия. ГИБДД призывает быть внимательными на дорогах и соблюдать ПДД.