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В Башкирии пройдет второй родительский форум

ПОЛИТИКА

В Башкирии пройдет второй родительский форум Фото: Олег Яровиков

В Башкирии пройдет второй родительский форум Фото: Олег Яровиков

УФА, 19 янв 2018. /ИА «Башинформ», Дарья Петрова/.

19 мая в Башкортостане пройдет второй Республиканский родительский форум. Об этом во время заседания рабочей группы по совершенствованию законодательства в сфере правовой защиты семьи, материнства и детства заявила заместитель председателя Госсобрания — Курултая РБ Юмабика Ильясова.

Первый родительский форум прошел в республике в День защиты детей, 1 июня 2017 года. Мероприятие проводилось по инициативе главы Башкортостана на площадке Государственного собрания. Итогами форума стали рекомендации для парламентариев, министерств и ведомств республики.

«За полгода проделана масштабная совместная работа в сфере обеспечения медийной безопасности детей, защиты детей от противоправного контента в интернете, охраны здоровья, пропаганды здорового образа жизни среди детей и подростков, внедрения новых технологий в систему школьного образования и воспитания, профилактики суицидов среди несовершеннолетних. Необходимо, чтобы эти наработки получили свое дальнейшее развитие, чтобы взаимодействие органов государственной власти с родителями, педагогическим сообществом продолжалась. Тем более что ответственные родители во многих муниципалитетах сами проявляют активность, хотят сотрудничать, ждут от нас методической, консультативной, технологической поддержки. В связи с этим было принято решение провести второй Республиканский родительский форум, который определит новые направления в нашей работе по выстраиванию эффективной системы воспитания в семье и школе, правильному психологическому взаимодействию педагогов и родителей с детьми», — прокомментировал председатель Государственного Собрания — Курултая РБ Константин Толкачев.

По словам спикера Госсобрания РБ, проведение родительского форума в этом году особенно актуально — 2018-й объявлен в республике Годом семьи, а Россия вступила в «Десятилетие детства».

Теги: Госсобрание РБ
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