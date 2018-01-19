В Уфе во время крещенских купаний священник «проверил» спасателей на бдительность Фото: МБУ «Управление гражданской защиты» В Уфе во время крещенских купаний священник «проверил» спасателей на бдительность Фото: МБУ «Управление гражданской защиты»

УФА, 19 янв 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В уфимской Нижегородке 19 января во время крещенских купаний батюшка стоял у иордани, которую уже освятил. В какой-то момент он поскользнулся и едва не упал в купель. Инцидент прокомментировала начальник информационного отдела МБУ «Управление гражданской защиты» города Уфы Яна Калинина.

«Священнослужитель действительно поскользнулся, не удержал равновесие, но он не упал полностью в прорубь, а лишь задел воду одеяниями и частично частями тела. Спасатели стояли рядом. Они подхватили священника, не дав ему упасть», — сообщила представитель ведомства.

Сам батюшка отшутился, сказав, что таким образом проверил спасателей на бдительность.