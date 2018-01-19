В Уфе волонтеры познакомили слепых детей из Кумертау и Мелеуза с самыми интересными местами Башкирии Фото: Екатерина Савельева













В Уфе волонтеры познакомили слепых детей из Кумертау и Мелеуза с самыми интересными местами Башкирии Фото: Екатерина Савельева

УФА, 19 янв 2018. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

Воспитанники Центра адаптации для слепых и слабовидящих детей, подростков и их семей «Современник» города Кумертау и города Мелеуза побывали в Уфе. В Башкирской республиканской специальной библиотеке для слепых они познакомились с основными направлениями деятельности специальной библиотеки и приняли участие в играх-лото «Достопримечательности Уфы» и «Природные достопримечательности Башкортостана». Игры-лото для детей, взрослых и лиц, имеющих нарушение зрения, проводили волонтеры НКО «Вместе» Республики Башкортостан. Руководит проектом «Настольные игры о Родине», финансируемым Фондом президентских грантов, доцент БГПУ им. М. Акмуллы Екатерина Савельева. Лото предоставляет возможность знакомства с культурными и историческими ценностями России и Башкортостана при равном обеспечении доступа к играм лиц с нарушениями зрения.

«Для нас каждая поездка в столицу республики — это большое событие. В республиканской библиотеке для слепых нам было предложено поиграть не просто в лото, а в лото, посвященное нашей республике. Мы были разделены на команды. Игры нас необыкновенно сдружили друг с другом и с волонтерами. Мы пели, танцевали, сочиняли загадки. Надеемся, что это не последняя подобная поездка в Уфу», — поделилась впечатлениями представитель Центр адаптации для слепых и слабовидящих из города Кумертау Танзиля Малабаева.