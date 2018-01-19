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19 января Пятница

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В ЦИК России начинается аккредитация СМИ для работы на избирательных участках на выборах Президента России

ПОЛИТИКА

В ЦИК России начинается аккредитация СМИ для работы на избирательных участках на выборах Президента России Фото: Олег Яровиков

В ЦИК России начинается аккредитация СМИ для работы на избирательных участках на выборах Президента России Фото: Олег Яровиков

УФА, 19 янв 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

ЦИК России начинает прием заявок на аккредитацию представителей средств массовой информации для присутствия в помещениях для голосования и при установлении итогов голосования, определении результатов выборов на выборах Президента Российской Федерации. Прием заявок стартует 21 января 2018 года.Заявки принимаются от федеральных СМИ и СМИ, зарегистрированных в двух и более регионах. Прием заявок продлится до 18.00 7 марта 2018 года.

Для аккредитации представителей СМИ в ЦИК России подаются следующие документы: подписанная главным редактором заявка на аккредитацию с указанием даты голосования, в связи с которой она подается; заверенная главным редактором копия свидетельства о регистрации СМИ (для зарегистрированного средства массовой информации).

Документы принимаются как в бумажном виде (оригиналы), так и в электронном (сканы).

Почтовый адрес ЦИК России: 109012, г. Москва, Б. Черкасский пер., д. 9. Электронная почта для направления документов на аккредитацию: pressa@cikrf.ru.

По всем вопросам, связанным с аккредитацией представителей СМИ, следует обращаться в Управление международного сотрудничества и информации Аппарата ЦИК России по телефону (495) 625-80-94.

Теги: выборы Президента РФ, аккредитация СМИ
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