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19 января Пятница

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В Башкирии предлагают признать безнадежными пени и штрафы отмененных налогов

ПОЛИТИКА

В Башкирии предлагают признать безнадежными пени и штрафы отмененных налогов Фото: Андрей Старостин

В Башкирии предлагают признать безнадежными пени и штрафы отмененных налогов Фото: Андрей Старостин

УФА, 19 янв 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Парламентарии Башкортостана намерены рассмотреть на ближайшем пленарном заседании проект закона «Об установлении дополнительного основания признания безнадежными к взысканию недоимки и задолженности по пеням и штрафам по отмененным региональным налогам и сборам».

Депутаты предлагают признавать безнадежными к взысканию недоимки и задолженности по пеням и штрафам юридических лиц по отмененным до 2006 года региональным налогам и сборам. При этом необходимо соблюдение следующих условий: недоимка (задолженность) по пеням и штрафам не приостановлена к взысканию по решению вышестоящего налогового органа или в связи с введением процедуры банкротства по решению суда, не передана на взыскание судебным приставам-исполнителям или исполнительный документ не предъявлялся к исполнению судебному приставу-исполнителю, недоимка не реструктуризирована, сроки уплаты не изменены в соответствии с главой 9 Налогового кодекса Российской Федерации.

«Принятие данного законопроекта позволит списать задолженность, взыскать которую невозможно из-за отсутствия на то правовых оснований, например, в связи с истечением сроков взыскания, — прокомментировал спикер регионального парламента Константин Толкачев. — Администрирование из года в год такой задолженности, ее перерасчет, начисление на нее новых пени и штрафов требует определенных сил и средств, траты бюджетных денег. Поскольку долги эти все равно никогда не будут взысканы, гораздо выгоднее списать их, чем продолжать накапливать и администрировать дальше».

Константин Толкачев отметил также, что речь идет о списании незначительных, в масштабах республиканского бюджета, сумм. Обозначенная задолженность осенью прошлого года составляла 17,4 млн рублей. При этом недоимка по самим отмененным до 2006 года налогам составляет 4,4 млн рублей, а долги по начисленным на нее пеням и штрафам в три раза больше — 13 млн.

Теги: налоги, законодательство, Госсобрание РБ
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