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19 января Пятница

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Владимир Путин окунулся в купель на озере Селигер

ОБЩЕСТВО

Владимир Путин окунулся в купель на озере Селигер Фото: РИА Новости

Владимир Путин окунулся в купель на озере Селигер Фото: РИА Новости

УФА, 19 янв 2018. /ИА «Башинформ»/.

Президент России Владимир Путин отметил праздник Крещения в Тверской области, где посетил мужской монастырь Нило-Столобенская пустынь. Он побывал на части литургии и окунулся в прорубь на Селигере. По словам пресс-секретаря Дмитрия Пескова, в этом году традиционных крещенских морозов в центральной России не наблюдается, поэтому «температура в районе озера этой ночью не опускалась ниже -6 -7 градусов». Песков также рассказал, что Путин окунается в прорубь на протяжении многих лет.

Теги: Владимир Путин, Крещение
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