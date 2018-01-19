Владимир Путин окунулся в купель на озере Селигер
Владимир Путин окунулся в купель на озере Селигер Фото: РИА Новости
Владимир Путин окунулся в купель на озере Селигер Фото: РИА Новости
УФА, 19 янв 2018. /ИА «Башинформ»/.
Президент России Владимир Путин отметил праздник Крещения в Тверской области, где посетил мужской монастырь Нило-Столобенская пустынь. Он побывал на части литургии и окунулся в прорубь на Селигере. По словам пресс-секретаря Дмитрия Пескова, в этом году традиционных крещенских морозов в центральной России не наблюдается, поэтому «температура в районе озера этой ночью не опускалась ниже -6 -7 градусов». Песков также рассказал, что Путин окунается в прорубь на протяжении многих лет.