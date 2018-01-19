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19 января Пятница

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Жители Башкирии - в числе лидеров по активности в проекте «Карта убитых дорог»

ОБЩЕСТВО

Жители Башкирии - в числе лидеров по активности в проекте «Карта убитых дорог» Фото: ОНФ

Жители Башкирии - в числе лидеров по активности в проекте «Карта убитых дорог» Фото: ОНФ

УФА, 19 янв 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Жители Башкирии названы в числе лидеров по активности в проекте ОНФ» «Карта убитых дорог». Эксперты считают, что таким образом люди пытаются улучшить качество дорог в республике. На начало 2018 года на «Карту убитых дорог» поступило более 740 тысяч голосов граждан из всех регионов, и их число продолжает расти.

Абсолютным лидером по активности граждан стала Ростовская область — за дороги в регионе отдано 118 тысяч голосов. По словам экспертов, это не означает, что в области самые плохие дороги в стране, просто ростовчане готовы проявлять активность и добиваться улучшения состояния дорог в своем регионе. Стоит отметить, что и власти идут навстречу: из 667 участков, отмеченных на карте, 85 отремонтированы капитально, на 159 проведен ямочный ремонт, 17 — в планах ремонта.

В первую десятку активистов попали Санкт-Петербург (25 999 голосов), Астраханская область (24 377), Волгоградская область (19 843), Республика Татарстан (19 027), Томская область (16 789), Республика Башкортостан (15 831) и Республика Крым (15 629).

Проведенный экспертами ОНФ анализ показал, что в настоящее время наибольшую активность проявляют водители легковых автомобилей. Так, из 25 838 добавленных участков больше половины (13 405) добавили водители личных автомобилей, 12 343 — пешеходы, 90 — водители большегрузов. Несколько месяцев назад ситуация была противоположной: больше участков добавляли пешеходы, а не водители.

Всего с момента запуска проекта «Дорожная инспекция ОНФ/ Карта убитых дорог», как рассказали эксперты Общероссийского народного фронта, в феврале 2017 года жители страны, неравнодушные к состоянию дорожной сети в своих регионах, добавили на интерактивную карту почти 26 тысяч участков, требующих ремонта. Из них более трети уже приведены в порядок или внесены в соответствующие планы на 2018 год.

«Карта убитых дорог» — это интерактивный инструмент, разработанный в ОНФ, с помощью которого каждый житель страны может привлечь внимание к дорогам, нуждающимся, по его мнению, в ремонте.

«Мы призываем включиться в процесс и жителей тех регионов, где голосование за проблемные участки идет не очень активно. Только совместными усилиями мы сможем сделать наши дороги лучше и безопаснее», — подчеркнул координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог», депутат Госдумы Александр Васильев.

Теги: ОНФ, Карта убитых дорог
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