Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 56.75 ↑

EUR 69.25 ↓

19 января Пятница

Уфа   °

У студентов Башкирии появится своя «Татьянка»

ОБЩЕСТВО

У студентов Башкирии появится своя «Татьянка» Фото: ОНФ

У студентов Башкирии появится своя «Татьянка» Фото: ОНФ

УФА, 19 янв 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

«Молодежка ОНФ» презентовала нового онлайн-персонажа, друга всех студентов — «Татьянку». Ее появление в интернет-пространстве приурочено ко Дню российского студенчества. По замыслу авторов, «Татьянка» — это собирательный образ девушки-студентки, которая воплотила в себе традиционные ценности и потребности молодежи. Вместе с этим в настоящее время в более чем половине субъектов РФ команда «Молодежки ОНФ» ведет подготовку ко всероссийской акции, приуроченной к 25 января, которая организована при участии российского студенческого центра «Росстуденчество».

На первом этапе «Татьянка» появится в социальных сетях, а непосредственно перед Днем студента участники команды «Молодежки ОНФ» в регионах раздадут открытки на территории 400 вузов и сузов России, которые специально будут выпущены к празднику, сообщили в региональном штабе.

«Образ Татьянки включил в себя черты и желания реальных студентов в возрасте от 16 до 24 лет, — говорят организаторы. — Татьянка выросла в обычной семье, получает стипендию и мечтает о любви. Татьянка старается хорошо учиться, устает и надеется на удачное закрытие сессии. Она любит играть на гитаре и петь, мечтает о лете и, как любой студент, хочет побыстрее закончить учиться, чтобы пойти работать. Каждый студент найдет себя в одной из «Татьянок», может в нескольких, а то и во всех. Подарить открытку — «Татьянку» — значит поздравить студента с его законным праздником и напомнить, что, несмотря на трудные, порой тяжелые, а также веселые периоды студенческой жизни, быть студентом — это гордо и почетно».

«Молодежка ОНФ» подготовила 11 вариантов открыток, и каждая содержит в себе пожелание или ценный совет получателю. Это четверостишие, отражающее насущные проблемы, особенности, забавные истории и курьезные случаи, характерные для студенческой жизни.

«Мы хотим познакомить всех со студенткой, которая учится в каждом вузе нашей страны, — говорит руководитель «Росстуденчества» Руслан Махмутов. — Пока она учится и получает знания, она гонится за временем, чтобы успевать отдохнуть, дружить, помогать семье, саморазвиваться, участвовать в интересных событиях и просто жить! Ее зовут Татьянка и именно она будет вдохновлять и поздравлять всех студентов России с праздником!».

Теги: ОНФ, Татьянин день
Читайте также
Пропавшая в Башкирии 15-летняя Кристина Озманян записала видеообращение
Больше трех суток родные 15-летней школьницы из села Кушнаренково Кристины Озманян ничего не знают о ее местонахождении. Близкие уверяли, что подростка
В Уфе организовали для женщин бесплатное выявление опухолевых заболеваний
В Уфе женщины в возрасте от 24 до 65 лет могут пройти бесплатное обследование по ранней диагностике предопухолевых и опухолевых заболеваний шейки матки.
Как правильно искупаться на Крещение Господне: 10 советов для тех, кто никогда этого не делал
19 января православные христиане отмечают Крещение Господне - один из главных праздников. Одна из основных традиций этого праздника - крещенские купания
В столице Башкирии на торги выставлены автомобили и сельхозтехника должников
В Уфе 23 января пройдут торги по реализации арестованного имущества должников. Об этом сообщает служба судебных приставов Башкортостана. На торги выстав
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть