У студентов Башкирии появится своя «Татьянка» Фото: ОНФ У студентов Башкирии появится своя «Татьянка» Фото: ОНФ

УФА, 19 янв 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

«Молодежка ОНФ» презентовала нового онлайн-персонажа, друга всех студентов — «Татьянку». Ее появление в интернет-пространстве приурочено ко Дню российского студенчества. По замыслу авторов, «Татьянка» — это собирательный образ девушки-студентки, которая воплотила в себе традиционные ценности и потребности молодежи. Вместе с этим в настоящее время в более чем половине субъектов РФ команда «Молодежки ОНФ» ведет подготовку ко всероссийской акции, приуроченной к 25 января, которая организована при участии российского студенческого центра «Росстуденчество».

На первом этапе «Татьянка» появится в социальных сетях, а непосредственно перед Днем студента участники команды «Молодежки ОНФ» в регионах раздадут открытки на территории 400 вузов и сузов России, которые специально будут выпущены к празднику, сообщили в региональном штабе.

«Образ Татьянки включил в себя черты и желания реальных студентов в возрасте от 16 до 24 лет, — говорят организаторы. — Татьянка выросла в обычной семье, получает стипендию и мечтает о любви. Татьянка старается хорошо учиться, устает и надеется на удачное закрытие сессии. Она любит играть на гитаре и петь, мечтает о лете и, как любой студент, хочет побыстрее закончить учиться, чтобы пойти работать. Каждый студент найдет себя в одной из «Татьянок», может в нескольких, а то и во всех. Подарить открытку — «Татьянку» — значит поздравить студента с его законным праздником и напомнить, что, несмотря на трудные, порой тяжелые, а также веселые периоды студенческой жизни, быть студентом — это гордо и почетно».

«Молодежка ОНФ» подготовила 11 вариантов открыток, и каждая содержит в себе пожелание или ценный совет получателю. Это четверостишие, отражающее насущные проблемы, особенности, забавные истории и курьезные случаи, характерные для студенческой жизни.

«Мы хотим познакомить всех со студенткой, которая учится в каждом вузе нашей страны, — говорит руководитель «Росстуденчества» Руслан Махмутов. — Пока она учится и получает знания, она гонится за временем, чтобы успевать отдохнуть, дружить, помогать семье, саморазвиваться, участвовать в интересных событиях и просто жить! Ее зовут Татьянка и именно она будет вдохновлять и поздравлять всех студентов России с праздником!».