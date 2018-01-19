Башкирия в федеральных СМИ: чиновница с бумажной взяткой, чтобы в «Уфе» не вымерли легионеры, «самогонщики», без права на помилование Фото: golos.io Башкирия в федеральных СМИ: чиновница с бумажной взяткой, чтобы в «Уфе» не вымерли легионеры, «самогонщики», без права на помилование Фото: golos.io

УФА, 19 янв 2018. /ИА «Башинформ»/.

В Башкирии завели дело на чиновницу за взятку бумагой формата А4. Об этом сообщает «Газета.Ру». В Башкирии уголовное дело по статье «Злоупотребление должностными полномочиями» возбуждено в отношении чиновницы, которую подозревают в получении взятки, говорится в издании со ссылкой на СКР. Взятку женщине дали двое местных жителей, отбывавших наказание в виде обязательных работ.

«Глава администрации в одном случае за бумагу формата А4 стоимостью 6 тысяч рублей, а в другом случае за 7,5 тысячи рублей наличными внесла заведомо ложные сведения в табели учета рабочего времени о выполнении обязательных работ. Фиктивные табели учета использования рабочего времени были представлены в надзорные органы, и судебные постановления исполнены не были», — рассказали следователи.

«Гибель 14-летней спортсменки в горнолыжном комплексе «Металлург-Магнитогорск» расследуют в Башкирии», — передает INTERFAX.RU. Накануне девочка вместе со спортсменами одного из клубов Магнитогорска Челябинской области приехала в горнолыжный центр в Абзелиловском районе Башкирии для тренировок под руководством тренера.

«Во время очередного спуска по квалификации "гигантский слалом" при объезде установленных тренером флажков девочка упала и ударилась за пределами трассы головой об камень. От полученной травмы пострадавшая скончалась на месте», — сообщили подробности в СКР по республике. Возбуждено уголовное дело. Устанавливаются лица, причастные к совершению этого преступления.

О том, что юная горнолыжница погибла на трассе в Башкирии сообщили ТАСС, «Российская газета» и телеканал НТВ.

А виновный в гибели другого подростка в Башкирии уже установлен и наказан. Как сообщает РИА Новости, вынесен приговор по делу о гибели подростка в бетономешалке в Башкирии. «Доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 27-летнему жителю города Уфы. Он признан виновным в совершении преступления "причинение смерти по неосторожности, вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей"», — рассказала сотрудник республиканского СУСК.

Ранее сообщалось, что 17-летний подросток в сентябре 2017 года дробил бетон в бетоносмесительном узле на территории уфимской организации, упал в резервуар машины и погиб. Подсудимому назначили год и три месяца ограничения свободы.

В «Уфе» считают новые критерии к легионерам в РФПЛ слишком жесткими. Об этом узнал «Спорт-Экспресс». Гендиректор ФК «Уфа» Шамиль Газизов считает, что предложенные на собрании РФПЛ критерии на легионеров нужно смягчать. Напомним, с сезона-2021/22 предлагается ввести жесткие требования к качеству легионеров. О них «СЭ» писал в статье «Легионеры в РФПЛ вымрут. Если вот это утвердят».

«По теме критериев легионеров на общем собрании был большой диспут, — сказал Газизов. — У каждого клуба были определенные пожелания. Поэтому надо дальше работать над этим вопросом, думать и думать. Если принять такую формулу, то у нас из нынешних легионеров пройдут три-четыре человека всего. Поэтому сейчас надо подумать и пойти вперед верным путем», — сказал собеседник издания.

Тем временем в Башкирии полиция изъяла более 100 тыс. литров суррогатного алкоголя. Об этом ТАСС информировала официальный представитель МВД России Ирина Волк. «В противоправной деятельности подозревается 48-летний житель Уфы», — сказала она. Установлено, что лицензии на производство алкоголя у проверяемого предприятия не имеется.

«Полицейские обнаружили цеха с оборудованием для производства этилового спирта, лабораторию для контроля за качеством производимой продукции и емкости для хранения готового продукта. На момент начала рейдового мероприятия оборудование было включено и функционировало в рабочем режиме», — добавила представитель МВД. Возбуждено уголовное дело

Про «самогонщиков» из Башкирии рассказали «Известия» и телеканал ОТР. А НТВ предлагает материал под названием «НеуДачная застройка» и демонстрирует сюжет о том, как в Башкирии «жителей Нефтекамска вынуждают снести свои дома и освободить землю».

«Башкирскую оппозицию взяли под надзор», пишет «Коммерсантъ». «Заместитель прокурора Башкирии Виктор Логинов направил предостережения организаторам и активным участникам оппозиционных митингов в Уфе». В частности предостережения «о недопустимости осуществления экстремистской деятельности» прокуратура выдала председателю «Конгресса башкирского народа» Фиргату Байрамгулову и координатору незарегистрированного движения «Башкорт» Фаилю Алчинову. Представители этих организаций в июле и сентябре 2017 года провели в Уфе два несогласованных крупных митинга, напомнили в издании.

В предостережениях отмечается, что «в лозунгах, которые использовались в ходе акции, были высказывания, «которые могут быть восприняты как возбуждающие ненависть и вражду, а также направленные на унижение достоинства человека либо группы лиц по признаку национальности, языка и происхождения». Логинов предупреждает, что продолжение «выступлений такого характера» может привести «к созданию межнациональной и социальной напряженности, а в последующем и к осуществлению экстремистской деятельности».

Также «Ъ» стало известно, что в столичную комиссию по вопросам помилования обратилась группа потерпевших от действий экс-сенатора от Башкирии Игоря Изместьева, попросивших президента Владимира Путина сохранить осужденному пожизненный срок без права на помилование. Как следует из письма, подписанного девятью потерпевшими по уголовному делу Изместьева, «человек, претендующий на помилование, в лихие 90-е прокладывал свой жизненный путь незаконными и кровавыми методами». «На счету банды из 12 человек, выполнявших его заказы с целью отобрать у людей бизнес, несколько десятков убийств»,— подчеркивается в обращении. По версии потерпевших, шикарный дом в Лондоне, где живут его дети, был приобретен Изместьевым «на кровавые деньги».

Тем не менее правозащитница Людмила Алексеева сообщила «Ъ», что экс-сенатор имеет шансы на помилование.