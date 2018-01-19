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19 января Пятница

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На въезде в Уфу образовалась многокилометровая пробка

ОБЩЕСТВО

На въезде в Уфу образовалась многокилометровая пробка Фото: скриншот «Яндекс.Карты»

На въезде в Уфу образовалась многокилометровая пробка Фото: скриншот «Яндекс.Карты»

УФА, 19 янв 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

На въезде в Уфу утром 19 января образовалась четырехкилометровая пробка. По данным сервиса «Яндекс.Карты», скорость движения транспорта не превышает 5 км/ч на участке проезжей части от торгового комплекса «Мега» до нового Бельского моста. Затрудненное движение наблюдается на выезде из Дёмы.

Как сообщало агентство «Башинформ», в ночь с 18 на 19 января на новом мосту через реку Белую изменилось движение транспорта. Из пяти полос организовали шесть — по три в каждом из направлений. Дополнительно на мосту установили два светофора, а также дорожные знаки, которые указывают направление движения по полосам.

Теги: пробки, мост
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